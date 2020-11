Foxconn mudará su producción a Vietnam para reducir el riesgo de China

La Guerra Comercial entre China y Estados Unidos divión a la industria de la tecnología en dos. Foxconn para no ser una víctima colateral, busca proporcionar “dos conjuntos de cadenas de suministro”.

Foxconn mudará su producción a Vietnam a petición de Apple. No se sabe a ciencia cierta, pero la información aseguró que la empresa taiwanesa empezará a producir iPads y MacBooks en ese país. La información fue revelara a Reuters por una fuente que dijo conocer el plan.

Foxconn está construyendo las líneas de ensamblaje para iPad y MacBook, en su planta de la provincia de Bac Giang, en el noreste de Vietnam. La idea es que puedan empezar a funcionar en la primera mitad de 2021. Así lo aseguró la persona, negándose a ser identificada ya que el plan es privado.

Dichas líneas tomarán parte de la producción de China, dijo la persona, sin explicar cuánnto se movería de la producción. Apple está buscando diversificar su producción para minimizar el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Las empresas taiwanesas, responsables de las líneas de producción para las grandes corporaciones, están temerosos. En consecuencia, no quieren verse atrapadas en dicha disputa. En consecuencia, empezaron a mudatr, o están considerando la posibilidad, parte de la producción de China a países como Vietnam, México y la India.

La administración del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, promovió que las empresas estadounidenses trasladaran su producción fuera de China. Durante el mandato de Trump, los Estados Unidos fijaron como objetivo la electrónica hecha en China aplicando aranceles de importación más altos. Igualmente, se restringió el suministro de componentes producidos con tecnología estadounidense a las empresas chinas que consideraban un riesgo para la seguridad nacional. Como Huawei, por ejemplo.

Foxconn mudará su producción a Vietnam

“La mudanza fue solicitada por Apple“, dijo la persona. “Quiere diversificar la producción después de la guerra comercial.”

Foxconn dijo en un comunicado: “Como cuestión de política de la empresa, y por razones de sensibilidad comercial, no comentamos ningún aspecto de nuestro trabajo para ningún cliente o sus productos”.

Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Nueva subsidiaria para mucho más que Apple

La taiwanesa Foxconn, formalmente Hon Hai Precision Industry Co Ltd, anunció el martes una inversión de 270 millones de dólares para crear una nueva subsidiaria llamada FuKang Technology Co Ltd, una medida que, según dijo la persona, estaba destinada a apoyar la expansión en Vietnam.

El fabricante también planea fabricar televisores en la planta de Vietnam para clientes como la japonesa Sony Corp, y el inicio de la producción está previsto para finales de 2020 y principios de 2021, dijo la persona. Sony se negó a hacer comentarios.

La fábrica también fabricará otros productos electrónicos como teclados, dijo la persona.

Según el grupo de investigación TrendForce, con sede en Taipei, todos los iPads se ensamblan en China, por lo que la mudanza de Foxconn sería la primera vez que el iPad se fabrica fuera de China.

iPhone Made in India

Foxconn ya planea gastar hasta mil millones de dólares en la expansión de una planta de ensamblaje de iPhone en la India, como “fuertemente solicitado” por Apple para diversificar la producción más allá de China, personas con conocimiento directo del asunto dijeron a Reuters en julio.

La empresa y sus pares, como Pegatron Corp, también están considerando la posibilidad de construir plantas en México, dijeron personas con conocimiento del tema, ya que Washington promueve la producción near-shoring.