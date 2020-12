Ventajas de utilizar servidores cloud dedicados

A continuación veremos los diversos beneficios que ofrecen las soluciones de servidores cloud dedicados sobre otras alternativas de alojamiento.

Los servidores cloud dedicados ofrecen una larga lista de beneficios. Los cuales abarcan seguridad, control, personalización, fiabilidad y soporte 24/7. En consecuencia, son una opción líder para muchos.

Para empezar un servidor cloud dedicado aporta un mejor control de seguridad y exclusividad. Lo cual se traduce en tiempos de respueta más rápidos, y una seguridad incrementada. Adicionalmemte, para satisfacer las necesidades específicas del cliente, los servidores cloud dedicados son la mejor solución.

A esta necesidad de contar con un servidor dedicado, se suma la de disponer de una centralita VOIP. La razón de esto es que con el incremento del teletrabajo producto de la pandamia, todos los recursos y las comunicaciones de las empresas deben estar disponibles desde cualquier lugar y en cualquir momento. Razón por la cual, contratar un servidor cloud dedicado es un paso que, más temprano que tarde, toda empresa etá obligad a realizar.

Entonces ¿Cuáles serían las principales ventajas de contar con este tipo de servicio? veamos

Servidores cloud dedicados: mejor desempeño

Cuando se comparan con con otros tipos de solciones, el rendimiento de los servidores dedicados siempre resultará mejor. Incluso si las dos soluciones parecen tener la misma cantidad de núcleos de CPU, RAM y espacio de disco. Y es que un servidor cloud dedicado tendrá hasta el 100% de los recursos de hardware a disposición del cliente a través deal panel de control.

Con un servidor dedicado, no hay carga compartida de rendimiento. No hay otros usuarios, no hay rendimiento compartido. Esto significa que tendrás a tu dispoición el 100% del rendimiento y de las capacidades del servidor solo para tus necesidades.

Seguridad

Un servidor dedicado será la elección correcta cuando se trate de seguridad. Su nombre mismo lo indica, “dedicado”. Y es que a diferencia de las opciones de los servidores compartidos, un servidor dedicado, y los recursos conectados a este, no residen en una máquina sobre la que se transmiten múltiples puntos de datos. Sus recursos no se comparten.

Adicionalmente, el acceso físico a la máquina está mucho más controlado cuando se compara con otras configuraciones de servidores y entornos de alojamiento alternativos. La seguridad física es también un factor clave. Cuando se contrata un servidor dedicado de un proveedor de alojamiento, los equipos residen en un centro de datos seguro con puntos de acceso controlados solo para el personal que trabaja allí.

Mayor control de acceso

Con un servidor dedicado, sus usuarios tienen permisos administrativos o “Root Access” al servidor. Este nivel de acceso da un mayor control sobre el hardware y el software que se instala en el dispositivo. Esto no sería posible si los recursos o los datos del servidor son compartidos por diferentes usuarios.

En resumen, con un servidor dedicado podrás configurar los recursos que utiliza como considere oportuno.

Personalización y escalabilidad

Los servidores dedicados pueden configurarse rápidamente para incluir la combinación justa de potencia de procesamiento y almacenamiento para satisfacer las necesidades específicas de cada usuario. Los servidores pueden ser configurados a conveniencia y de miles de maneras diferentes, lo que asegura que recibirá el hardware exacto que mejor se adapte a tus necesidades.

Probablemente sus necesidades informáticas probablemente cambiarán con el tiempo, un servidor dedicado también ofrece la flexibilidad que muchos requieren de una solución para crecer en el tiempo.

Soporte 24/7

Al configurar un servidor dedicado, la mayoría de los proveedores garantizarán que tu hardware estará respaldado por un equipo de soporte disponibl 24/7. Estte grupo ded profecionales debe estar siempre disponible por teléfono, chat en vivo o mediante el envío de un ticket de ayuda en cualquiera de los centros de datos de la empresa con las que contrates el servicio.