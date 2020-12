Los mejores audifonos bluetooth inalámbricos en 2020

Parece que fue ayer cuando llorábamos al ver que más y más dispositivos desechaban su soporte a los cables para los audífonos. Sin embargo, al día de hoy, con el avance de la tecnología bluetooth, los cables definitivamente son cosa del pasado.

Los audifonos bluetooth inalámbricos avanzaron mucho en la última década. La revolución inalámbrica significa códecs Bluetooth cada vez más avanzados, baterías más duraderas y un mejor sonido. Lo cual es una gran noticia para los que valoramos tanto la calidad del sonido como la comodidad de no tener cables.

Hace unos años todavía los audífonos con cables eran la opción para quienes priorizaban la calidad de sonido. No obstante, los audífonos bluetooth inalámbricos de hoy en día realmente son perfectos para escuchar música mientras se está en movimiento, según hemos visto en sitios como bluetoothland. Como los que verás a continuación.

Los audífonos bluetooth inalámbricos

Con la calidad llegó la cantidad. Ahora el mercado está plagado de modelos inalámbricos de cualquier marca y fabricante. Así que antes de empezar a buscar, deberías saber qué tipo de auriculares quieres. Nuestra lista de los mejores auriculares inalámbricos incluye los auriculares inalámbricos sobre oreja, a menudo con cancelación de ruido, con marcas como Sony, Bose, Apple, y AKG a la cabeza.

También hay muchos audífonos inalámbricos de botón (tipo tapones para los oídos), algunos con cables para el cuello que unen los audífonos. Otros conocidos como “verdaderamente inalámbricos”, en los que los auriculares están completamente desatados unos de otros. Sí, como los AirPods.

Sea cual sea el estilo que necesites, hemos escogido los audífonos bluetooth inalámbricos qcuyo desempeño, estilo y calidad nos ha gustado. Nuestra intención es que puedas estar seguro de que todas los modelos a continuación tienen una excelente relación calidad-precio.

Sony WH-1000XM4 ( Precio: USD 279.99)

Simplente, los mejores.

El lanzamiento de los audífonos inalámbricos con cancelación de sonido Sony WH-1000XM4 fue, probablemente, el más importante del año 2020. Estos audífonos son la evolución de los consagrados WH-1000XM3, uno de los más populares del planeta. Son bastante grandes, pero están a la altura de sus expectativas.

Son tan cómodos como sus predecesores. Introducen nuevas y útiles funciones que elevan la experiencia del usuario. Por ejemplo, introducen una función que te permite hablar con alguien mientras todavía los tienes puestos. Pero más importante aún es que Sony puso un serio aumento en la calidad de sonido en estps audífonos, en parte gracias a un nuevo procesador de sonido DSEE Extreme.

En general, se pueden escuchar grandes mejoras con respecto a los XM3. Los WH-1000XM4 se escuchan más equilibrados y cómodos, especialmente en lo que se refiere a las frecuencias bajas.

No tenemos ninguna duda de que estos sensacionales audífonos de Sony será difíciles de superar.

JBL Reflect Flow ( Precio: USD 79.99 )

Si estás buscando audífonos deportivos verdaderamente inalámbricos , estos son para tí.

JBL es una empresa que está muy bien establecida en lo que se refiere a los audífonos deportivos inalámbricos. Pero los nuevos Reflect Flow son la esperada nueva propuesta de la empresa en la categoría de los audífonos deportivos verdaderamente inalámbricos.

Diseñados para que puedas correr o hacer ejercicio en el gimnasio, estos auriculares Bluetooth 5.0 vienen con una clasificación IPX7 a prueba de agua con una dosis saludable de bajos profundos y placenteros. En la caja se incluyen tres juegos de puntas y aletas, por lo que deberías poder conseguir un ajuste seguro y deportivo.

Entre las características destacan el modo ambiental, que permite la entrada de algún sonido externo. También está la función ‘TalkThru’, que baja el volumen y permite la conversación sin quitártelos. La duración de la batería es de diez horas de solo los audífonos, más otras 20 horas gracias a su estuche.Todo el conjunto puede pasar de estar descargado a estar totalmente cargado en unas dos horas.

Dentro de este nicho, los audífonos JBL Reflect Flow son muy buenos, especialmente si quieres un sonido de bajo para el gimnasio.

Philips PH805 ( Precio: USD 89 )

Apariencia y desempeño de primera clidad a un precido muy atractivo.

Con los PH805, Philips se mantuvo fiel su estrategia de incluir la mayor cantidad de funcionalidades que ofrecen los líderes del mercado, con un diseño no muy alejado del de los actuales líderes del mercado, y luego cobrar un poco menos que los actuales líderes del mercado. Estos audífonos bluetooth inalámbricos ofrecen un rendimiento controlado y completo. Y eso se suma una vida útil de la batería por encima del promedio.

Los Philips PH805 tienen un sonido equilibrados en todo el rango de frecuencias. A decir verdad, ningún área recibe un acento indebido, y la integración es agradable y suave también.

No obstante, si una de tus principales consideraciones al seleccionar tu próximo par de audífonos es su eficiencia en la cancelación del ruido, los PH805 pueden no ser para ti. Simplemente no anulan tanto ruido externo como sus rivales.

AKG Y400 ( Precio: USD 149 )

Una fantástica adición al mundo de los audífonos inalámbricos. Los Y400 no ofrecen características mundanas, solo se enfocan en ofrecer un buen sonido.



Si lo que buscas son unos audífonos inalámbricos asequibles y portátiles, los AKG Y400 son insuperables. No tienen cancelación de ruido ni soporte para aplicaciones. Pero lo que sí ofrecen es un sonido impecable que establece un nuevo estándar a este nivel. Tienen un sonido amplio, detallado y con una sincronización perfecta.

Son sumamente cómodos, portátiles y bien construidos. A pesar de que su tamaño se redujo con respecto a los anteriores audífonos de la compañía, los Y400, más baratos, no representan un paso atrás en términos de sonido. Totalmente al contrario.

Si sus 20 horas de batería son aceptables, estos son un par de audífonos personales muy capaces y muy recomendables.

Sennheiser HD 450BT ( Precio: USD 199.99 )

Suaves y duraderos con el típico atractivo de Sennheiser.

Aunque pueden carecer de la nitidez y simplicidad de los otros audífonos con cancelación de ruido en el mercado, hay realmente mucho que apreciar en los HD 450BT. En lo que respecta a las características de primera clase, este modelo tiene una impresionante duración de la batería de 30 horas. A lo anterior se suma el soporte de baja latencia aptX, que no abundan en los audífonos de este precio.

En resumen, si la batería y los bajos están en tu lista de prioridades, no te arrepentirás de comprar estos Sennheisers.