Las tarjetas gráficas que se lanzaron, basadas en la Radeon RX 6800 son las RX 6800 XT NITRO+ SE, RX 6800 XT NITRO+ (no SE), RX 6800 XT PULSE, con sus respectivas variantes no XT.

Sapphire presentó sus tarjetas gráficas personalizadas basadas en la serie Radeon RX 6800. Lamentablemente Sapphire no ha publicado ninguna velocidad de las mismas. Estas GPU tienen un diseño de triple ventilador y una ranura de 2,7. De igual manera fueron equipadas con conectores de energía de 8 pines, y Sapphire recomienda una fuente de alimentación de al menos 850W.

Sapphire presentó sus tarjetas gráficas Radeon RX 6800 XT NITRO+ “Special Edition”

La Radeon RX 6800 XT cuenta con 4608 procesadores de corriente y 16GB de memoria GDDR6. El modelo NITRO+ SE de Sapphire presenta iluminación RGB alrededor de los ventiladores. Una característica exclusiva de este modelo en particular. Esta tarjeta también está equipada con un conector USB Tipo C, similar al diseño de referencia de AMD.

Sapphire Radeon RX 6800 XT NITRO+

Comparada con la 6800XT NITRO+ SE, la RX 6800 (no XT) carece de iluminación RGB alrededor de los ventiladores. El RX 6800 XT NITRO+ SE es también la única tarjeta gráfica que tiene USB Tipo C, el modelo no SE carece de este conector.

Sapphire Radeon RX 6800 NITRO+

El tercer modelo de NITRO+ es la variante no-XT, lo que significa que este SKU cuenta con Procesadores de Corriente 3840.

Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSE

Ambas tarjetas RX 6800, XT y no XT, parecen ser idénticas en términos de diseño. A diferencia de la RX 6800 XT NITRO+, la serie PULSE no tiene un conector USB Tipo-C. El fabricante no confirmó si hay algún elemento iluminado por LED en la tarjeta, pero se podría suponer que el logo de Sapphire en el sitio tendrá iluminación.