Xbox Series X Vs Gaming PC ¿Cuál es mejor para ti?

La Xbox Series X

¿Xbox Series X Vs Gaming PC? Y es que con el advenimiento de las nuevas consolas, no es ilógico preguntarse si conviene una más una de estas que una computadora para gaming. Pero aunque por el precio la pregunta pudiera responderse fácilmente, no es tan sencillo.

Si estás buscando adquirir una máquina de juegos totalmente nueva. Sólo para jugar. Con toda la potencia bruta capaz de exprimir el mejor valor por lo que pagaste. Entonces quizás quieras considerar la Xbox Series X de 500 dólares el 10 de noviembre. No hay forma de que puedas ni siquiera acercarte a construir una PC equivalente a la nueva Xbox por un precio cercano al de la consola de nueva generación de Microsoft.

No obstante, la batalla de la Xbox Series X contra las PC para gaming tiene muchos otros factores a considerar además del precio. Veamos.

Xbox Series X Vs Gaming PC, especificaciones: El valor decisivo de Microsoft

Durante el primer año, o dos, desde de su lanzamiento, las nuevas consolas tienden a ofrecer mucho más rendimiento que las PCs de juego comparables. Xbox Series X no es una excepción. Todo indica que es capaz de hacer morder el polvo tu equipos “poderosos” para gaming, y por solo unos míseros 500 dólares.

La consola de Microsoft está potenciada por un CPU AMD personalizado de ocho núcleos “Zen 2”, y gráficos construidos con la nueva arquitectura de GPU “RDNA 2” de Radeon. Estas partes por sí solas cuestan mucho más que 500 dólares si las quieres incluir en una PC equivalente. El CPU de la Xbox es comparable con el Ryzen 7 3700X de última generación, que cuesta alrededor de 300 dólares.

En cuanto a las GPU, laXbox Series X cuenta con 40 unidades de cómputo gráfico RDNA 2 vienen cronometradas a 1,815MHz. En tanto, la tarjeta gráfica Radeon RX 6800 basada en RDNA 2 que sale a la venta el 18 de noviembre por 579 dólares. Esta tiene 60 unidades de cálculo a la misma velocidad, por lo que la Xbox Series X probablemente acabará estando más o menos a la par con una Radeon RX 6700 de menor tamaño. La consola de Microsoft se desempeña en algún lugar en el estadio de la última generación de RTX 2080 y 2080 Ti, según los primeros informes.

SSD PCIe 4.0

Si a esto le añadimos la veloz SSD PCIe 4.0 y la posibilidad de reproducir discos Blu-ray. El valor en hardware de la Xbox Series X destruye por completo una PC de juego equivalente. Incluso antes de empezar a pensar en el coste de las cajas, las tarjetas madre y demás. Los SSD PCIe 4.0 más asequibles cuestan 200 dólares.

En total, si deseas construir una PC comparable con la Xbox Series X, te costaría alrededor de 1.800 dólares. Hay una razón por la que la consola de última generación de Microsoft convenció a mi colega Mark Hachman de no invertir en la construcción de una gaming PC.

La ventaja de la PC

Dicho esto, la PC no está en una desventaja tan grande como se podría pensar. Como propietario de Xbox y Windows, Microsoft invirtió mucho para que tus juegos funcionen independientemente de dónde los juegues. ¿Quieres jugar a Gears Tactics en tu vieja Xbox One? ¿La nueva serie Xbox X? ¿La nueva, pero ligeramente menos capaz Xbox Series S? ¿Tu PC de juegos? Hazlo. Tus amigos de Xbox Live se encargarán de pasarlos de un sistema a otro, así como de tus logros y partidas guardadas en muchos juegos.

La fantástica suscripción al Xbox Game Pass, similar a la de Netflix, funciona también en todas las plataformas. Además, Microsoft está trabajando para llevar DirectStorage a las PC con Windows 10 para erradicar los tiempos de carga de los juegos si tienes una SSD NVMe instalada. Las características de DirectX 12 Ultimate, fundamentales para las capacidades de la Series X, también funcionan en los PC, incluyendo el trazado de rayos y el sombreado de velocidad variable.

También es cuestión de usabilidad

Lo más importante es que todas las cosas que hacen que los juegos de PC tengan un mejor valor que las consolas siguen siendo válidas (aparte del precio del nuevo hardware). Comprar una Xbox te encierra en el ecosistema cerrado de Microsoft. Pero en la PC, puedes saltar entre el Xbox Game Pass, Steam, la Epic Games Store, Origin, GOG, Ubisoft Connect, Battle.net, varios juegos a medida como Valorant o League of Legends, y más. Y con tanta competencia, encontrarás estupendos juegos con increíbles descuentos, o incluso regalados por las distintas tiendas, sobre todo el regalo semanal de Epic. Y aunque Microsoft se merece un gran apoyo por dedicar tanto esfuerzo a la campaña de compatibilidad con Xbox, si quieres puedes jugar a juegos de DOS de hace décadas en tu PC.

Tampoco tienes que pagar una cuota mensual para jugar a juegos multijugador en línea en el PC. Ni siquiera con los juegos multiplataforma de Microsoft para Xbox Live. Esa basura no vuela en una plataforma donde la competencia es suprema.

¿Seguro que necesitas una PC de juegos completamente nueva?

El valor de hardware de la Xbox Series X también se disipa un poco si lo ves a través de una lente más amplia. Dadas las ventajas de la PC. Si estás comprando un nuevo sistema dedicado únicamente a los juegos, entonces seguro, la consola de Microsoft es más barata que una PC. Pero puedes hacer mucho más que jugar en una computadora. Puedes hacer tus impuestos, enviar correos electrónicos a tus amigos, comprar en línea, editar vídeos, hacer música, hacer malabarismos con hojas de cálculo y un surtido infinito de otras tareas. Si necesitas hardware para trabajar y jugar, debes tenerlo en cuenta.

Y si ya tienes una PC decente y relativamente moderna, no necesitas intentar copiar la potencia de una Xbox Series X desde cero. La capacidad de expansión y las actualizaciones siguen siendo un pilar fundamental de la PC. Las nuevas consolas superan a sus predecesoras, pero gran parte de esa mejora en el rendimiento proviene del salto de la Xbox Series X desde los lentos discos duros de 5.400 rpm a los SSD, y de los antiguos y lentos CPU AMD Jaguar a los modernos y potentes procesadores AMD Ryzen. En otras palabras, se están poniendo al día con cualquier PC de juegos construida en los últimos cinco años.

Una pequeña actualización te servirá

Pero si tu PC ya tiene un CPU y una SSD decentes, todo lo que necesitas hacer para igualar la potencia de la Xbox Series X es cambiarla por una tarjeta gráfica equivalente. Aquí está la parte difícil, pero sólo debido a la sincronización. La consola de Microsoft produce cuadros a la par de una GeForce RTX 2080, una GPU que cuesta 800 dólares.

Pero también estamos en medio de actualizaciones de GPU generacionales. La GeForce RTX 3070 de 500 dólares ya iguala el rendimiento de la antigua RTX 2080 Ti de 1.200 dólares por menos de la mitad del costo. En un mes o tres, veremos una GeForce RTX 3060 y/o una AMD Radeon RX 6700 que igualen aproximadamente el rendimiento del RTX 2080 (y de la Xbox Series X) por unos 400 dólares.

Suponiendo que esas tarjetas gráficas se materialicen, eso significa que podrás actualizar tu actual PC de juegos a un rendimiento similar al de la Xbox Series X por un precio significativamente menor que el de la nueva consola de Microsoft. Una SSD estándar debería funcionar perfectamente para los juegos en un futuro próximo. Y si la tecnología DirectStorage de Microsoft termina siendo un verdadero cambio de juego, siempre podrás actualizarte a una SSD NVMe. La posibilidad de actualización es algo maravilloso.

Conclusión

Así que si tienes una portátil o una vieja computadora de escritorio, y quieres comprar un sistema completamente nuevo sólo para jugar, la Xbox Series X ofrece un valor excepcional. Pero si ya tienes una computadora relativamente moderna y simplemente quieres jugar a los últimos juegos a una buena velocidad de cuadro con todo el atractivo visual encendido, aprovecha la flexibilidad de la PC. Ponle una nueva tarjeta gráfica cuando puedas. Obtendrás la misma experiencia en los juegos que con la nueva consola de Microsoft. Así como todos los demás beneficios que ofrece la plataforma del PC, incluyendo un mayor catálogo de juegos.

En la batalla de la Xbox Series X contra los PC de juegos, el ganador depende de lo que necesites. Ahora sólo necesitamos que Microsoft haga un portátil de juegos Xbox para tender un puente entre los dos mundos.