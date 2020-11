Cómo activar esta función secreta en iOS 14 ahora mismo

Como parte de su más reciente actualización del iOS, Apple añadió recientemente un nuevo botón personalizable Back Tap al iPhone.

Cómo activar esta función secreta en iOS 14, y es que Apple introdujo silenciosamente en la última iteración de su sistema operativo móvil silenciosamente la función de Back Tap. Dicha función te permite tocar dos o tres veces la parte posterior de tu teléfono para ejecutar tareas o lanzar aplicaciones específicas.

Cómo activar esta función secreta en iOS 14

Está bien, esto no es un botón propiamente dicho. Con lo que para activarlo tienes que ir a Ajustes en tu iPhone, luego ir a Accesibilidad y Tocar y desplázate hacia abajo hasta que veas Back Tap.

Después de activar el botón Back Tap, seleccionarás el Toque Posterior y, a continuación, elegirás la función que deseas ejecutar cuando toques dos veces la parte posterior del teléfono.

También puede elegir una función para cuando toques tres veces el teléfono.

Una función popular para los usuarios de iPhone es utilizar la función de doble toque para hacer una captura de pantalla. Otras funciones incluyen el App Switcher, Centro de Control, Inicio, Bloquear pantalla, Silencio, Centro de Notificación, Alcance, Agitar, Siri, Foco, Bajar y Subir volumen.

Si tienes un atajo personalizado, también puedes acceder a esos atajos usando un doble o triple toque. El Back Tap funciona desde la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio y dentro de las aplicaciones.

iPhones compatibles

iOS 14 es compatible con estos dispositivos: iPhone 11, iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª generación), iPhone SE (2ª generación) e iPod touch (7ª generación).

No obstante, Back Tap sólo está disponible para los iPhone con respaldo de cristal. Es decir desde el iPhone X en adelante.

El mes pasado, Apple dio a conocer cuatro nuevos iPhones equipados con tecnología para su uso con las nuevas redes inalámbricas 5G más rápidas. Los precios iniciales van desde casi 700 a casi 1100 dólares.