iPhone 12 VS iPhone 12 Pro ¿Cuál es mejor para ti?

Ahora que hay más modelos, nuevos tamaños de pantalla y nuevas funcionalidades, el cambio al iPhone 12 no es tarea fácil. A continuación veremos en detalle las característica para ver cuál de los nuevos iPhone es para ti.

¿Qué eso lo que realmente diferencia al iPhone 12 VS iPhone 12 Pro? ¿Vale la pena pagar un poco más? Como siempre, tu presupuesto puede ser el gran factor decisivo. Pero si ya tienes el dinero y estás decidido, vamos a ver qué es lo que realmente diferencia a los nuevos teléfonos de Apple.

Si en cambio, quieres comparar y buscar una alternativa diferente, puedes visitar portales como MovilFit para encontrar tutoriales y comparativas detalladas de móviles Android.

iPhone 12 VS iPhone 12 Pro: Diseño

Esta vez, en iPhone e iOS, Apple no reinventó nada como hizo con el iPhone X. Pero el iPhone 12 definitivamente tiene su propio estilo. Tiene bordes planos y una construcción uniforme no muy diferente de los iPhones 4 y 5. Las líneas de la antena son más un elemento de diseño este año también, y el conjunto de cámaras en la parte posterior fue reducido un poco para un resultado más fluido.

Al igual que el año pasado, los modelos Pro cuentan con un armazón de acero inoxidable en lugar de aluminio como en el iPhone 12, así como un acabado de vidrio esmerilado en lugar de brillante. Y a pesar de tener la misma pantalla de 6,1 pulgadas que el iPhone 11, Apple redujo un poco el tamaño del cuerpo del iPhone 12. Y aunque los Pros tienen pantallas más grandes, tampoco son mucho más grandes que sus predecesores, sin embargo la línea entera es bastante más delgada que la generación anterior:

iPhone 11 Normal : 75,7 x 150,9 x 8,3 mm Pro : 71.4 x 144 x 8.1mm Pro Max : 77.8 x 158 x 8.1mm i Phone 12 mini : 64.2 x 131.5 x 7.4mm Normal : 71.5 x 146.7 x 7.4mm Pro : 71.5 x 146.7 x 7.4mm Pro Max : 78.1 x 160.8 x 7.4mm



En general, en lo que a tamaño se refiere, los nuevos iPhone 12 son teléfonos muy similares al iPhone 11. Con el mismo diseño general de pantalla. No es una queja, el iPhone 11 es uno de los teléfonos más bonitos que hemos visto, pero esperamos que el iPhone 13 no tenga una muesca en la pantalla.

Pantalla

La mayor mejora del iPhone 12 y 12 mini es la pantalla. En lugar de la pantalla LCD de 720p con bordes más gruesos y que se veía bastante desactualizada en comparación con el iPhone 11 Pro, todos los modelos ahora cuentan con pantallas Apple Super Retina XDR Full HD+ OLED. Eso significa que obtendrás un contraste increíble y los negros más profundos posibles y un brillo de hasta 1200 nits, alrededor de un 50 por ciento más brillante que el iPhone 11.

La única diferencia real entre unos y otros es el tamaño. El iPhone 12 viene en variedades de 5.4 y 6.1 pulgadas, mientras que el iPhone 12 Pro está disponible en opciones de 6.1 y 6.7 pulgadas. Nos hubiera encantado ver las pantallas ProMotion de 120Hz este año, pero por desgracia, tendremos que esperar al menos hasta 2021.

Rendimiento

Como era de esperar, todos los nuevos iPhones tienen el nuevo chip A14 Bionic de Apple, que ofrece un impresionante aumento de velocidad sobre el A13 del iPhone 11. No importa qué iPhone 12 compres, vas a tener una CPU de 5nm con 11.8 billones de transistores, un motor neural de 16 núcleos que puede manejar 22 billones de operaciones por segundo, y un acelerador de machine learning es 70 más rápido que la generación anterior.

No sabemos exactamente cuánta RAM tienen los iPhone 12 hasta el primer desmontaje, pero basándonos en la tendencia, es probable que tengan 6 GB, al menos en los modelos Pro, un aumento sobre los 4 GB de los iPhone 11 y 11 Pro. Lo que sabemos con seguridad es que los cuatro teléfonos tendrán velocidad de sobra.

Cámara frontal

Mientras que la cámara trasera es más avanzada en el iPhone 12 Pro, la cámara delantera es la misma en los cuatro teléfonos. Hay una cámara de 12MP TrueDepth con una apertura de f/2.2, Face ID, y Smart HDR 3. El Modo Retrato y la Iluminación de Retrato continúan ahí junto con el Modo Nocturno y Deep Fusion, que antes sólo estaban disponibles en la lente trasera principal. Podrás hacer retratos usando el modo nocturno por primera vez, y los aficionados al vídeo también obtienen soporte para grabación de vídeo HDR con Dolby Vision hasta 30 fps.

Cámaras traseras

Al igual que el iPhone 11, Apple utilizará la cámara trasera como punto de diferenciación entre el iPhone 12 y el 12 Pro. Mientras que ambos teléfonos comparten dos de las mismas lentes, los Pros una vez más añaden una tercera cámara de teleobjetivo y algunas nuevas características.

Cámaras : Ultra-gran angular, f/2.4 Gran angular, f/1.6 (iPhone 12 Pro): Teleobjetivo, f/2.0 (iPhone 12 Pro Max): Teleobjetivo, f/2.2

:

Además de la lente con zoom extra, también tendrás un escáner LiDAR en los modelos Pro. Esto traerá mejoras en su AR y mejores imágenes en modo retrato.

Pero incluso entre los modelos Pro, las cámaras no son iguales. La cámara gran angular del Pro Max tiene un sensor 47 por ciento más grande con 1.7μm píxeles que mejora en un 87 por ciento la del iPhone 11 Pro en condiciones de poca luz. En comparación, Apple dice que el 12 Pro más pequeño solo ofrece una mejora del 27 por ciento.

También tienes un mejor teleobjetivo en el Max. Mientras que el iPhone 12 Pro tiene una lente de zoom óptico 4X (zoom digital 10x) similar al 11 Pro, el 12 Pro Max aumenta la capacidad de zoom a 5X para obtener cortes más ajustados desde más lejos. Es una curiosa diferencia entre los dos modelos Pro, ya que los anteriores eran funcionalmente idénticos.

Básicamente, Apple está posicionando el Pro más grande como el teléfono ideal para fotografía superior. Algo que podría molestar a los compradores que no quieren un teléfono tan grande.

iPhone 12 VS iPhone 12 Pro: Batería y carga

Si esperabas un avance en la batería de los nuevos iPhones, no tendrás suerte. Apple calificó a los nuevos teléfonos más o menos como los modelos del año pasado, con hasta 17 horas de reproducción de video en el 12 y 12 Pro, y 20 horas en el Pro Max. El 12 mini es el último con sólo 15 horas de reproducción debido a su probablemente más pequeña batería. No sabremos cuál es la capacidad de la batería hasta el primer desmontaje, pero no parece ser mucho más grande que el año pasado.

La carga, sin embargo, es muy diferente con respecto a la generación anterior, es la misma en los todos los iPhone 12. Los nuevos teléfonos siguen utilizando Lightning para la carga con cable y el estándar Qi para la carga inalámbrica.

Eso sí, ahora no encontrarás ningún tipo de cargador en la caja, ni siquiera el de 5W. Sin embargo, recibirás un nuevo cable Lightning a USB-C con tu iPhone 12 para permitir una carga rápida siempre que tengas un cargador USB-C de 18W o superior.

También hay un nuevo mecanismo de carga que revive el nombre MagSafe. Por 39 dólares, puedes comprar un cargador de disco de relojes Apple de gran tamaño que se fijará magnéticamente a la parte posterior de tu iPhone y se cargará a 15 W. Es parte de un nuevo ecosistema de accesorios que incluye estuches y carteras y probablemente muchos más dispositivos acoplables.

Almacenamiento

Mientras que el iPhone 12 y el 12 mini parten con los mismos 64 GB de almacenamiento del año pasado, el iPhone 12 Pro sube la apuesta con 128 GB. Por lo demás, las opciones son las mismas que las del 11: 128GB/256GB para el iPhone 12 y 256GB/512GB para el iPhone 12 Pro.

5G

La gran actualización en el iPhone 12 es 5G, con lo que los teléfonos de Apple se alinean con el resto de los teléfonos Android de alta gama que llevan más de un año ofreciendo 5G. Los nuevos teléfonos son compatibles tanto con 5G sub-6Ghz con onda milimétrica más rápida en todos los modelos, así que no necesitas elegir ningún modelo en especial.

Dicho esto, el 5G está todavía en su infancia ahora mismo. Si tienes un plan de telefonía tradicional, tendrás que cambiar a uno más nuevo y probablemente más caro, y es muy poco probable que te acerques a las velocidades de varios gigabytes prometidas en el evento por Verizon.

iPhone 12 VS iPhone 12 Pro: Colores

Apple ofrece nuevos colores para los nuevos teléfonos. Con el iPhone 12 mostrando un conjunto más colorido y alegre.

iPhone 12 y 12 mini: Negro, Blanco, Rojo, Verde, Azul iPhone 12 Pro y 12 Pro Max: Grafito, Plata, Oro, Azul Pacífico



Precio

Apple dijo que el iPhone 12 empieza en los mismos 699 dólares que el iPhone 11. Pero eso es sólo una parte de la historia.

Para empezar, eso es para el modelo mini de 5,4 pulgadas. De modo que, el iPhone 12 comparable al iPhone 11 cuesta 100 dólares más. Por otro, ese no es realmente el precio.

Cuando te compras un nuevo iPhone 12 mini o 12, verás que el precio de venta al público es en realidad de 729 y 829 dólares. Sin embargo, los clientes de Verizon y AT&T obtendrán un descuento especial del operador de 30 dólares para bajar el precio. En cambio, los compradores de T-Mobile y SIM-free seguirán pagando los precios más altos. Las actualizaciones de almacenamiento siguen siendo de 50 dólares por 128 GB y de 100 dólares por 256 GB.

Sin embargo, ese esquema de precios no se aplica a los modelos Pro. El iPhone 12 cuesta 999 dólares y el iPhone 12 Max cuesta 1.099. como el año pasado. Cuando consideras la mayor capacidad de almacenamiento, en realidad obtienes un mejor valor.

Apple aplica eso a las mejoras de almacenamiento. Así que todos cuestan 50 dólares menos que el año pasado.

iPhone 12 VS iPhone 12 Pro