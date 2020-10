Juega Overwatch gratis en Nintendo Switch (por tiempo limitado)

Juega Overwatch gratis en Nintendo Switch desde el martes 13, hasta el 20 de octubre.. Eso sí, la compañía confirmó que el juego estará disponible sin cargo solo para los usuarios del servicio Nintendo Switch Online,

Los usuarios del servicio de videojuegos de Nintendo no tendrán que invertir un dolar adicional para disfrutar de la experiencia completa de Ovewwatch.

On 10/13 until 10/20 at 11:59 PM PST, #NintendoSwitchOnline members can experience the full version of @PlayOverwatch!

Fight for the future in intense 6v6 team battles, using a mesmerizing lineup of heroes, weapons, and powers to claim victory!https://t.co/D6XNvODP5B pic.twitter.com/05EWzSjgJX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 6, 2020