Cómo descargar tus presentaciones de Google en tres pasos

Google Slides se consolidó como alternativa a Microsoft PowerPoint. En la actualidad es la herramienta elegida por muchos para crear presentaciones online. Pero, sin Internet no podemos ver los documentos. A menos que los descargues, y acá te decimos cómo.

Crear presentaciones de Google es muy fácil, de hecho si estás leyendo esto seguramente ya lo has hecho. No obstante, puede que de vez en cuando te enfrentes a situaciones en las que tus compañeros no pueden colaborar o ver tu presentación de Google Slides, y prefieren trabajar en Microsoft Powerpoint. No te preocupes, no tendrás que crear un archivo nuevo en Powerpoint. Simplemente tienes que descargar una copia de la presentación en formato .ppt directamente desde Google Slides.

Los pasos de este artículo se realizaron en un navegador Google Chrome, aunque también funcionarán en otros navegadores web. La finalidad es que consigas crear un archivo de Powerpoint que sea una copia de tu presentación de Google Slides.

El archivo original de Google Slides seguirá existiendo en tu Google Drive. Sin embargo, cualquier cambio que realices en la copia descargada del archivo de Powerpoint no se reflejará en la presentación original de Google Slides en Internet.

Presentaciones de Google: Cómo descargarlas

Paso 1: Ingresa a tu Google Drive en https://drive.google.com/drive/my-drive y abre las presentaciones de Google Slides que deseas guardar como un archivo compatible con Powerpoint.

Paso 2: Haz clic en la pestaña Archivo en la parte superior de la ventana.

Paso 3: Elige la opción Descargar, y luego haz clic en Microsoft Powerpoint (.pptx).

La versión de Powerpoint de la presentación se descargará en la carpeta de descargas de tu navegador, desde donde podrás abrirla y compartirla de la misma manera que lo harías con cualquier otro documento de Powerpoint.