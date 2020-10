El Google Pixel 5 redefine el segmento de “alta gama”

Con el nuevo Pixel 5, Google está redefiniendo lo que significa ser un teléfono insignia de alta gama.

El Google Pixel 5 llegó unas semanas antes de lo esperado, en un año en el que la pandemia demoró los lanzamientos de smartphones para todos los fabricantes. Pero este lanzamiento tiene otros rasgos que lo diferencia.

La más reciente versión del teléfono de Google no es la más premium y definitivamente no es la más cara. Pero es la que mejor representa los valores de la marca, y tal vez eso es exactamente lo que Google pretendía.

El Google Pixel 5 es de alta gama sin ser premium

El Pixel 5 va en contra de la tendencia del típico teléfono insignia en algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, es más barato que el Píxel 4. Hasta le faltan algunas de las características de última generación que hicieron interesante al Pixel 4.

Tiene el mismo procesador Snapdragon 765G que está en el LG Velvet y OnePlus Nord. De hecho, es el mismo del Pixel 4a 5G, que también fue anunciado durante el evento Launch Night In.

Su módulo de cámaras solo tiene dos sensores. Y su pantalla es más pequeña y menos densa que la de la mayoría de sus competidores. De hecho, si solo ves sus especificaciones, tendrás un teléfono de gama media. Veamos:

Pantalla: OLED Full HD de 6 pulgadas, 1080×2340, 90Hz

Procesador: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 128 GB

Cámara frontal: 8MP, f/2.0

Cámara trasera: 12.2MP de ancho, f/1.7, + 16MP de ancho ultra.

Batería: 4.080 mAh

Su cámara frontal única, significa que también se prescindió del radar Motion Sense, que Google lanzó con el Pixel 4. Si bien su funcionalidad como sistema de control es debatible, su otro uso, como sistema de reconocimiento facial 3D, no lo fue. El Pixel 4 es uno de los pocos teléfonos Android que utiliza la autenticación facial en 3D para desbloquear el dispositivo. y funciona muy bien.

En cambio, en lugar de actualizar los mejores aspectos del Pixel 4, Google fue en otra dirección.

Con el Píxel 5, Google retorna al sensor de huellas dactilares en la parte trasera. Lo cual, también significa que el vidrio esmerilado también despareció.No obstante, el acabado de aluminio es de primera, y definitivamente no se romperá cuando se caiga.

Barato es el nuevo premium

El Pixel 5 tiene cosas a su favor. Para empezar, definitivamente parece un modelo premium. Mientras que los anteriores teléfonos Pixel siempre tuvieron los marcos muy gruesos y una asimetría que distrae, el Pixel 5 es perfectamente uniforme en todos lados. Al usar una pantalla OLED flexible como la del iPhone, Google pudo reducir el borde inferior para deshacerse de los 2 o 3 milímetros. Esto hace que el Píxel 5 se vea mucho mejor que el Píxel 4 o incluso que el Píxel 4a.

Google garantizó el soporte hasta Android 14 en 2023. Tiene una resistencia al agua de IP68. Conserva la pantalla nítida de 90 Hz y la carga inalámbrica del Pixel 4, y además tiene una carga inalámbrica inversa. Esto significa que puedes usarlo para cargar otro teléfono habilitado para Qi o auriculares inalámbricos. Samsung tiene esta función desde hace un par de generaciones. Es bastante ingeniosa, en ocasiones puede resultar útil.

El Pixel 5 también cambia la lente de teleobjetivo por una gran angular. Esta nueva lente será más útil. El motor de IA y el procesador de señal de imagen del Pixel ya están haciendo cosas impresionantes para mejorar el zoom óptico, pero ni siquiera Google puede agregar una escena que el objetivo no pueda ver. Su lente gran angular abre el Pixel 5 a una serie de futuras mejoras de “Pixel feature drop”, y sitúa de esta manera en una posición de igualdad con los Galaxy y los iPhones del mundo.

Con nuevas funciones que incluyen el soporte de exposición HDR+, el modo de retrato de visión nocturna, la iluminación de retratos y grabación de vídeo con movimiento panorámico cinematográfico, la cámara del Pixel 5 se siente como una cámara de primera calidad.

Conclusión

En resumen, no vas a obtener el mismo nivel premium visto en el Pixel 4, pero sí la misma experiencia nivel de Google. Como vimos con Android 11, Google se comprometió a llevar las funciones de Android al Pixel antes que a cualquier otro teléfono, y el Pixel 5 ya incluye algunas. Un nuevo modo de ahorro de batería extremo puede ayudar a que tu teléfono dure “hasta 48 horas” desactivando las funciones que no necesitas. Hold For Me toca el Asistente de Google para escuchar la molesta música de espera por ti y avisarte cuando alguien ha contestado. Seguridad Personal puede detectar si estuviste en un accidente automovilístico y llamar automáticamente al número de emergencias (911).

Precio y disponibilidad

Finalmente, llegamos al mayor cambio de Pixel 5: su precio. Mientras que los Pixel 3 y 4 comenzaron costando 799 dólares con 64 GB de almacenamiento del que luego aumentaron, el Pixel 5 cuesta 699 dólares con 128 GB de almacenamiento, esencialmente 200 dólares menos que el Pixel 4. A medida que más fabricantes se inclinan por los teléfonos que borran la línea entre los de gama media y los de gama alta, la caída del precio del Píxel 5 es definitivamente bienvenida.

El Pixel 5 ya está disponible para ordenar y comenzará a ser enviado a finales de octubre.