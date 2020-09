Microsoft compra Bethesda, creadora de Doom, Fallout y Elder Scrolls

A los fanáticos de la PlayStation les gusta decir que la Xbox no tiene suficientes juegos exclusivos. Bueno, ahora la Xbox tendrá juegos.

Microsoft compra Bethesda, así lo anunció a principios de esta semana. Los de Redmond, están adquiriendo la compañía matriz de Bethesda Softworks, el editor detrás de las franquicias de juegos icónicos como Doom, Fallout, Elder Scrolls, Quake, Wolfenstein, Dishonored, Prey, y más, por 7.5 billones de dólares.

Es un gran regalo de cumpleaños para la Xbox Series X, la consola de siguiente generación que aterrizará el 10 de noviembre. Los pedidos previos para la Xbox Serie X se abren mañana. Probablemente pondrá en vergüenza a tu PC.

Microsoft compra Bethesda, y deja a los fanáticos de Sony boquiabiertos

Ahora, los entusiastas de la PlayStation deberían preocuparse por el futuro de esas franquicias en su consola preferida. Por su parte, los apasionados de la PC no deberían preocuparse por la adquisición. Microsoft ha duplicado su apoyo al PC en los últimos años. Llevó todos sus juegos de estreno a PC, reforzó la barra de juegos de Windows 10, amplió el soporte para Steam e incluso presentó el nuevo Game Pass de Xbox para PC.

No hay razón para esperar que los juegos de Bethesda se conviertan en exclusivos para la Xbox. Hasta podría significar la desaparición del terrible launcher de Bethesda, y eso no puede llegar tan pronto.

Microsoft estuvo comprando en los últimos meses, esperando desesperadamente silenciar esas críticas de “pero ¿dónde están los juegos?”. Desde 2018, la división de Xbox absorbió InXile (Wasteland), Obsidian (Fallout New Vegas, Outer Worlds), Ninja Theory (Hellblade: Senua’s Sacrifice), Playground Games (Forza), Double Fine (Psychonauts) y Compulsion Games (We Happy Few). Esa es una alineación de desarrolladores estelares que se están afincando en los juegos de Xbox y Windows 10 ahora.

Y escuchen esto…

fanáticos de Fallout: Xbox es ahora dueña de Bethesda y Obsidian. ¿Podría Fallout: New Vegas 2 estar en nuestro futuro? Espero que sí.