Se filtra precio de la PlayStation 5 antes de anuncio oficial cuando varias imágenes salieron a la luz del sistema de inventario de El Corte Inglés circularon por las plataformas de mensajería.

Las fotos de la tienda por departamentos española aparecieron de improviso, revelando posiblemente el coste de ambas versiones de la próxima consola antes de que Sony lo anuncie oficialmente.

Ambas imágenes provienen de El Corte Inglés, que es una de las mayores tiendas de España. Las imágenes de los sistemas internos de la tienda parecen mostrar registros tanto de la versión estándar como de la digital de la PS5 y fueron compartidas por el servicio de mensajería Telegram. Según ambas fotos, una versión de la PS5 costará 499,90 euros (594 dólares), mientras que la otra costará 399,90 euros (475 dólares). Es muy probable que la versión digital de la consola sea la más barata.

#PS5

€399/€499

(El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020