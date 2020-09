AMD revela diseño de su próxima GPU: la Radeon RX 6000-series

AMD revela diseño de su próxima GPU buscando desviar la atención de la próxima presentación de la GeForce RTX 3080 de Nvidia. La marca presentó el diseño de referencia de su próxima tarjeta gráfica Radeon RX 6000-series “Big Navi” y no se parece a nada que AMD haya lanzado antes.

Los antiguos modelos insignia como la Radeon R9 290X y la Radeon RX Vega 64 chillaban debajo de los enfriadores AMD de referencia. Solo para demostrar que eran mucho más capaces cuando se combinaban con ventiladores personalizados que ofrecían un mejor flujo de aire.

Los diseños de AMD siempre daban resultados peores que los coolers de ventilación de las tarjetas GeForce de referencia. La canción (o el chillido) siguió siendo la misma con las Radeon RX 5700 y 5700 XT. Claro que esas tarjetas ofrecían una gran mejora de la calidad de vida con respecto a las Vega. Pero los modelos Radeon RX 5700 personalizados con coolers axiales se comportaban mucho mejor.

Ahora AMD está pasando a la página de sus socios y sus rivales. Nvidia cambió a un diseño de doble eje para sus antiguas tarjetas gráficas GeForce RTX serie 20, y ahora Radeon hace lo mismo, pero mejor. El cooler de la Radeon RX 6000 que se promociona en Twitter no tiene uno, ni dos, sino tres ventiladores axiales en su cubierta. Junto con un diseño mucho más agresivo y un par de conectores de alimentación de 8 pines. Los socios de AMD no tendrán tanto espacio para mejorar las carencias de Radeon.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ

— Radeon RX (@Radeon) September 14, 2020