Cinco gadgets y juegos para familias geek en 2020

La evolución de los gadgets está orientada a hacer la vida más fácil. Pero a medida que la tecnología se hace parte integral de nuestras vidas, vemos cada vez más innovaciones tecnológicas desarrolladas pensando en el entorno familiar.

Se aproximan las fiestas de fin de año, y por suerte también el fin de la pandemia que ha marcado 2020. Durante este tiempo de confinamiento, las familias, y a decir verdad, todos en general, aprendimos el valor de la tecnología para potenciar nuestro relacionamiento a distancia. Ahora llegó el momento de voltear la mirada a los dispositivos desarrollados para potenciar relaciones más directas.

Existe un universo entero de tecnología y gadgets creados para integrarse dentro del entorno más íntimo. Puedes encontrar más de esa tecnología familiar con un toque friki en portales como Mi Papá es Geek.

Mientras tanto, nosotros te haremos un recuento de algunos dispositivos electrónicos ideales para familias amantes de la tecnología.

Cinco gadgets y juegos para familias geek

Octobo

Octobo no es lo que se esperaría de un robot. Parecido a un peluche, se diseñó como una herramienta para ayudar a mejorar las habilidades motoras de los niños usando una innovadora tecnología sensorial. Compatible con tabletas de hasta 8 pulgadas, este juguete de peluche utiliza una aplicación educativa complementaria para ayudar a que el tiempo en pantalla sea más interactivo.

Octobo es un robot educativo multisensorial de peluche inteligente que permite el desarrollo en un entorno interactivo. A través de libros de cuentos guiados, fichas interactivas y aplicaciones educativas, su hijo aprenderá el abecedario, cómo deletrear más de 80 palabras, el ritmo, la coordinación y mucho más.

St. Noire

Sube el nivel de la noche de juegos en familia con este juego de mesa en el cual tendrás que resolver un misterioso homicidio. Si bien esto no es nuevo, St. Noire fue creado para utilizarse conjuntamente con la asistente digital de Amazon, Alexa. El juego presenta múltiples historias y finales, un diseño de sonido envolvente y actuaciones de voz cinematográficas.

Blinks by Move38

Este es un juego de mesa inteligente, una nueva forma de hacer que los amigos y familiares pongan sus smartphones a un lado e interactúen cara a cara. Move38 es una compañía de juguetes y juegos fundada por el ex-alumno del MIT Media Lab, Jonathan Bobrow. Blinks es el primer sistema de juego de mesa inteligente de la compañía, y tiene más de 20 modalidades de juegos para elegir.

Cada ficha de juego de Blinks es un pequeño e independiente micro computadora Arduino con 6 LEDs de pantalla RGB, con 6 LEDs adicionales para comunicación IR y un botón. Es una gran plataforma para explorar la programación de sistemas emergentes.

Julia

El electrodoméstico Julia puede pesar, cortar, vaporizar y más. Viene con una pantalla inteligente de 8 pulgadas llamada Smart Kitchen Hub, con un libro de recetas digital y controles del aparato para ayudar a Julia a hacer su comida. Una vez que haya seleccionado la receta y añadido los ingredientes, Julia hace el resto.

Las recetas son personalizables y hay un modo manual para crear tus propios platos. La cámara del Smart Kitchen Hub puede reconocer la comida que ve y sugerir recetas con esos ingredientes. También hay guías en vídeo paso a paso y la opción de pedir los ingredientes a los socios participantes.

La tableta Android con pantalla táctil cuenta con un gran dial físico para retroalimentación háptica o puedes usar los comandos de voz de Alexa para navegar durante el proceso de cocción. También hay una aplicación móvil CookingPal donde puedes supervisar y controlar a distancia la cocina de Julia.

Star Wars D-O Interactive Droid

El droide interactivo D-O de Star Wars, comercializado por Hasbro, permite a las nuevas generaciones -y, seamos realistas, a los no tan jóvenes fanáticos de la icónica saga jugar con el nuevo amigo de BB8. Elmpequeño en el Episodio IX, StarWars: Rise of Skywalker.

Hasbro hizo un excelente trabajo recreando el D-O, aunque este juguete está hecho principalmente de plástico. El efecto de la exposición a la intemperie en todo el cuerpo es muy preciso, e incluso hay pequeños pliegues en algunos lugares para reflejar el aspecto desgastado del droide. Las ruedas acanaladas están recubiertas de goma para que D-O pueda agarrarse a la mayoría de las superficies.

Cinco gadgets y juegos para familias geek