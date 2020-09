Microsoft confirmó la Xbox Series S y su precio de lanzamiento

La Xbox Series S fue finalmente confirmada por Microsoft, que la describe como “la Xbox más pequeña de la historia”. Este anuncio también vino acompañado por el precio de la consola para su lanzamiento: 299 dólares.

Después de toda la cobertura que hemos hecho sobre la siguiente generación de consolas de Microsoft y Sony, pocas cosas nos quedaban por conocer. De hecho, solo la Xbox Series S y los precios de las nuevas consolas estaban pendientes por confirmación. Con este anuncio queda oficializada la “pequeña” de las Xbox de siguiente generación, antes conocida con el nombre código “Lockhart”.

Por fin conocemos cuánto costará, oficialmente, el salto a la siguiente generación. Por lo menos uno de ellos.

Con un precio de 299 dólares y la primera imagen oficial de la Xbox Series S, Microsoft le toma la delantera a Sony. Por lo menos desde el punto de vista informativo sobre las consolas de siguiente generación. La imagen muestra lo delgada de la Xbox Series S y confirman la falta de una unidad de disco óptico.

Al igual que las imágenes filtradas, la Xbox Series S se muestra de pie, pero la orientación del logotipo de la Xbox sugiere que se espera que se utilice más comúnmente en una configuración horizontal tradicional.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020