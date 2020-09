Los cambios en Android 11 son extremadamente pequeños ya que es una versión de mantenimiento y como tal, tiene pocas características novedosas que puedas notar.

Android 11 está aquí después de meses de betas. Finalmente, Google comenzó a desplegar la nueva versión de su sistema operativo móvil a los teléfonos Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo y Realme. Pero si no tienes un teléfono de Google, no verás la versión completa todavía.

OnePlus, Oppo y Realme anunciaron que algunos de sus usuarios disfrutarán de la actualización a betas públicas y vistas previas de Android 11. Mientras tanto, tendrán que esperar por la versión completa. Esto es mejor que lo usual, pero aún está lejos de iOS 14, que estará disponible en cientos de millones de iPhones cuando se libere en algún momento de los próximos meses.

Android 11 está aquí, pero solo si tienes un Pixel 2 o más reciente, podrás ver todas sus funciones..

No onstante, si tu teléfono no está en la lista inicial lista, no te perderás mucho. Android 11 es una versión de mantenimiento, y como tal, tiene pocas características novedosas que puedas notar. La más obvia es Bubbles, que te permite responder a un mensaje y ver conversaciones completas sin necesidad de iniciar los mensajes de Android u otras aplicaciones de mensajería compatibles. Cuando llegue un nuevo texto, aparecerán pequeños círculos en la pantalla y podrás expandirlo y responder sin salir de la aplicación en la que estés trabajando.

Además, las conversaciones tendrán ahora su propio grupo en el panel de notificaciones para que sean fáciles de ver. Y las personas con las que conversas a menudo aparecerán en la pantalla de bloqueo y anularán la opción “no molestar” para que no te pierdas ningún mensaje importante. Y el menú de energía tiene nuevas funciones, como los botones de Inicio y las tarjetas de Google Pay.

Más allá de Bubbles

Aparte de las conversaciones, los otros cambios en Android 11 son extremadamente pequeños. Por ejemplo, podrás grabar tu pantalla sin necesidad de descargar una aplicación de terceros, cambiar rápidamente entre los dispositivos de audio Bluetooth y acceder a los controles de medios, y conectarte a Android Auto sin necesidad de conectarte.

Además, los controles de privacidad, los permisos y las protecciones han sido mejorados y actualizados para salvaguardar mejor sus datos.