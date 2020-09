Qualcomm presentó el Snapdragon 732G pensando en el juego móvil

Qualcomm presentó el Snapdragon 732G, una actualización con mayor capacidad de su plataforma Snapdragon 730G. Este nuevo chip ofrece un incremento de velocidad a la plataforma en términos de frecuencias de reloj por parte de la CPU y la GPU.

El fabricante aseguró que su nuevo procesador ayudará a mejorar la eficiencia del consumo de la batería a través de una inteligencia distribuida optimizada. El conjunto de chips también viene con el módem Snapdragon X15 LTE para una mayor velocidad de carga y descarga.

La nueva plataforma está basada en el chip Snapdragon 730G que fue lanzado el año pasado, en el que Qualcomm aumentó las frecuencias de reloj a una selección más alta. El nuevo procesador aumenta las frecuencias de la CPU de sus dos núcleos Cortex-A76 de 100MHz hasta 2.3GHz, manteniendo aparentemente la misma velocidad de 1.8GHz en los seis núcleos A55.

Qualcomm también está aumentando las frecuencias de reloj de su GPU y la nueva variante del chip promete un aumento de +15 en el rendimiento.

En los últimos tiempos, Qualcomm ha desarrollado el hábito de lanzar nuevas plataformas basadas en diseños de chip similares, como la anunciada a principios de año, Snapdragon 768G, que es un 765G de mayor velocidad. El nuevo 732G parece seguir la estrategia de adoptar un nuevo nombre de modelo, aunque en realidad es el mismo chip de silicio.

Al mismo tiempo, el anuncio de hoy vino con el respaldo de POCO. Este fabricante aseguró estar trabajando en el lanzamiento del primer dispositivo potenciado por el Snapdragon 732G, El POCO X3.

POCO tiene como objetivo aprovechar la creciente demanda de juegos y teléfonos inteligentes más potentes con el POCO X3. La mayor atracción del dispositivo será el chip Snapdragon 732G de Qualcomm.

Well, considering our #POCOLeaksKing @anguskhng has leaked everything already. We decided to make it all official!

Here you go…#POCOX3 NFC is COMING SOON!

Save the date, don't miss the live stream at 20:00 (GMT+8), September 7th. #ExactlyWhatYouNeed pic.twitter.com/wHoHgFr6uA

— POCO (@POCOGlobal) August 31, 2020