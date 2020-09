Cómo escoger un smart TV sin quedar en bancarrota

Comprar un televisor solía ser sencillo. Había menos especificaciones y estándares que considerar. Ahora, esperamos características más parecidas a una computadora, y en muchos casos precios inalcanzables. Pero no siempre debe ser así.

Escoger un smart TV a un buen precio es un reto. No lo podemos negar. Sin embargo, si ya pensaste en actualizar tu televisor, pero no quieres gastar mucho, entonces sigue leyendo y te diremos qué debes buscar antes de hacer clic en “comprar”.

Para ayudarte a escoger tu nuevo smart TV de entre docenas de modelos de televisión, en algunos casos sin diferencias aparentes, hemos leído infinidad de contenido y navegado por páginas de Tops10.

Lo cierto es que definir cuáles son los mejores smart tv baratas no fue fácil. Pero lo logramos, y vamos a compartir contigo cómo tu también puedes comprar un smart TV nuevo sin quedar en bancarrota en el proceso.

Cómo escoger un smart TV

No importa si eres un aficionado al cine o un amante de las series de televisión, podrás encontrar modelos 4K asequibles que hacen que incluso los clásicos parezcan increíbles. Incluso los gamers podrán hallar una amplia variedad de televisores que tienen modos de juego automáticos que optimizan los ajustes para una mejor claridad de movimiento y latencia de entrada. Igualmente es posible, conseguir modelos con así como conectividad Wi-Fi de doble banda para conexiones rápidas a Internet.

Ya sea que esté buscando comprar tu primer smart TV, o quieres cambiar el que ya tienes, siempre hay un modelo que se ajusta a tu presupuesto. Pero ¿cómo debes buscarlo? a continuación te diremos lo que debes tener en cuenta a la hora de buscar una smart TV.

Define el tamaño de pantalla perfecto

Esto es fundamental, ya que normalmente el tamaño de pantalla incide en el precio. Entonces, lo mejor es estar seguros de cuál es el tamaño ideal de la pantalla del televisor, según el espacio que tenemos disponible

Los tamaños de los televisores se basan en la medición diagonal de sus pantallas, esta medida se expresa en pulgadas. Para determinar el mejor tamaño de pantalla para tu espacio, hay un simple cálculo:

Mide la distancia entre tú (o tu sofá) y donde colocarás el smart TV.

Conviértelo a pulgadas.

Divide ese número entre dos.

El resultado es el tamaño óptimo de la pantalla/

Así que si te sientas a 3 metros (118 pulgadas) del sofá, el tamaño ideal de la pantalla es de 60 pulgadas. Ahora, esto esa es una recomendación de Samsung, por lo que hay que tomarlo como una referencia para ver si funciona para ti.

¿De verdad necesitas un smart TV inteligente?

Seguramente a estas alturas ya tu decisión está tomada, por lo que no pienses demasiado en esto. Los smart TV tienen WiFi incorporado y te dan acceso a tus aplicaciones de streaming, como Netflix o Amazon Prime Video. No obstante, si dispones de un dispositivo externo como un Chromecast, Apple TV,Roku, etc, un smart TV no será una característica que hga la diferencia.

¿Qué otras consideraciones debes tener en cuenta para comprar un nuevo smart TV?

Software

Ten en cuenta que un smart TV, al igual que cualquier otro dispositivo basa su funcionamiento en un sistema operativo sobre el cual corren las aplicaciones. Esto significa que mientras más extraño o desconocida sea la marca, hay menos probabilidades de tener actualizaciones a largo plazo.

En consecuencia fíjate bien que la plataforma sea Android, o la marca sea conocida, de modo que tengas una garantía que las apps instaladas en el smart TV se mantendrán acctualizadas por un buen tiempo.

Puertos HDMI

Cuantos más puertos HDMI, mejor. De esta manera puedes conectar cualquier aparato, caja de cables o barras de sonido que quieras añadir. Busca el último formato HDMI 2.1.

Conclusión

Este año, consigue un smart TV con una resolución de pantalla de 4K (o mejor), cuyo sistema operativo te garantice el respaldo de las apps y que se ajuste perfectamente en tu espacio.