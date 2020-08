Aunque Fortnite ya no esté disponible en la tienda de aplicaciones de Google, no significa que no puedas jugarlo en tu dispositivo Android. Aquí te decimos cómo.

La batalla que emprendió Epic Games contra Apple y Google le costó la disponibilidad Fortnite en las tiendas de aplicaciones de dichas compañías. El juego sigue funcionando para cualquiera que lo haya descargado previamente. No obstante, en el momento que llegue la siguiente actualización, la versión actual dejará de funcionar para siempre.

En caso de que no te hayas enterado de la disputa entre Epic Games, Apple y Google, te recordamos que Epic demandó a Apple y a Google por los términos de sus tiendas de aplicaciones, ya que no le permitieron incluir un sistema de pago alternativo. En consecuencia, Fortnite fue excluida en la App Store y la Google Play Store. Y todo indica que no parece que se vaya resolver pronto.

Ahora bien, los usuarios de iOS no tendrán alternativa sino resignarse a no tener el juego, o buscar otra plataforma. En cambio, los usuarios de Android sí tienen una forma para seguir disfrutando del rey de los Battle Royale. Y acá te decimos cómo.

Lo usuarios Android tiene una esperanza

Aunque el juego sigue funcionando, una vez que la siguiente actualización para introducir la próxima temporada de Fortnite, el juego dejará de funcionar y no se podrá actualizar. Algo que está previsto para el jueves 27 de agosto.

Las buenas noticias, para los usuarios de Android, es que Samsung tiene su propia Galaxy App Store junto con la Play Store. Allí está disponible la nueva Epic Games Store, donde podrás descargar e instalar el juego como antes.

Pero si no tienes un dispositivo Samsung, también podrás obtener la última actualización de Fortnite cuando llegue. Y es que Google permite la instalación de aplicaciones en Android, sin pasar por la Play Store. Aquí te decimos cómo instalarlas de esa forma. De modo que Epic puede seguir ofreciendo Fortnite para su descarga.

A continuación te explicamos cómo descargar Fortnite en tu dispositivo Android

Visita https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/mobile/android/get-started

Toca el enlace de la aplicación de Epic Games.

Dale Aceptar cuando Android te indique que este tipo de archivo puede dañar su dispositivo, y te pregunte si deseas mantener FortniteInstaller-4.1.3.apk en tu teléfono.

Toque Abrir después de que la descarga haya terminado.

Cuando aparezca el aviso de Chrome sobre la instalación de aplicaciones desconocidas, dale a Configuración.

Pasa el switch para “Permitir desde la fuente“.

Ahora toca la flecha hacia atrás.

Cuando te lo pida, elige Instalar.

Dale a Abrir cuando hayas terminado.

Toca la imagen de Fortnite, y dale a Instalar.

Y eso es todo. Una vez que termines con la instalación, ya podrás jugar Fortnite en tu teléfono como cualquier otro juego. Podrás también ingresar a tu cuenta y comprar V-Bucks a la nueva tarifa reducida.

Toma nota

Ten en cuenta que, al estar evitando la Play Store, no estarás recibiendo la protección que ofrece Google. Sin embargo, siempre que sigas estos pasos, estarás bien, pero ten cuidado de no descargar nada que afirme ser una aplicación de Fortnite o de Epic que no se ofrezca directamente en el sitio del desarrollador.