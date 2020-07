Los teléfonos podrán adquirirse directamente de Motorola, por tiendas o en la tienda virtual. De igual manera algunos minoristas y operadoras del país tendrás los dispositivos a la venta.

Motorola One Fusion y One Fusion+ llegan a México a poco más de un mes de haber sido anunciados. Estos equipos arribaron a tierras mexicanas con especificaciones muy respetables, las cuales se combinan a unos precios realmente competitivos.

Aunque comparten buena parte de su estética, estos teléfonos de Motorola tienen sus diferencias. Por ejemplo, el Motorola One Fusion+ pareciera no tener cámara para selfies ya que su pantalla de 6.5 pulgadas con HDR10 ocupa todo el frontal. Esto es porque posee la particular cámara tipo pop-up de 16MP, que emerge desde la parte superior del teléfono. A esta se suma una cámara trasera de 64 megapixeles y cuatro lentes. Su potencia proviene del Qualcomm Snapdragon 730 y 6GB en RAM. Todo alimentado por una generosa batería de de 5,000mAh.

Mientras tanto, el hermano menor de los dos nuevos teléfonos de Motorola mantiene la batería de 5,000mAh. Sin embargo su poder de procesamiento está a cargo del Snapdragon 710. Su çámara frontal de 8MP es más tradicional, y está integrada en el marco de la pantalla. A su vez también posee óptica cuádruple en la parte trasera, pero con un sensor principal de 48 megapixeles.

Motorola One Fusion y One Fusion+ llegan a México con precios atractivos

El Motorola One Fusion tendrá un precio de salida de 4,999 pesos mexicanos, es decir, unos 220 dólares. Mientras que el Motorola One Fusion+ llegará con un precio de venta de 6,999 pesos, el equivalente a unos 310 dólares.

Especificaciones completas

Motorola One Fusion

Pantalla: 6.5 pulgadas LCD de 720×1600.

6.5 pulgadas LCD de 720×1600. Sistema Operativo: Android 10.

Android 10. Procesador: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710.

Qualcomm SDM710 Snapdragon 710. Memoria RAM: 4 GB.

4 GB. Almacenamiento: 64GB.

64GB. Cámaras Traseras: Óptica cuádruple con sensor principal de 48 MP, uno de 8 MP. Sensor macro de 5 MP y uno de profundidad de 2 MP.

Óptica cuádruple con sensor principal de 48 MP, uno de 8 MP. Sensor macro de 5 MP y uno de profundidad de 2 MP. Cámara frontal : 8 MP.

: 8 MP. Batería: 5000 mAh.

5000 mAh. Precio: $4,999 pesos mexicanos.

Motorola One Fusion+