OnePlus lanza el Nord 5G: barato, atractivo y potente

El esperado dispositivo de OnePlus recupera la esencia de la marca de ofrecer dispositivos de precios de gama media atractivos y con rendimiento de gamas superiores.

En el estilo más fiel a su esencia original, OnePlus presentó el Nord 5G, el cual ofrece un rendimiento superior a un precio de gama media.

El anuncio del Nord, que se esperaba desde hace tiempo, representa un regreso a la filosofía que caracterizó a OnePlus en sus inicios. No obstante, el nuevo teléfono solo estará disponible en los mercados de Europa e India. Lo cual resulta extraño ya que los reportes indican que ls ventas del OnePlus 8 Pro no están en su mejor momento.

OnePlus lanza el Nord 5G, solo para la India y Europa

Por el momento, la compañía no se plantea llevar el Nord a otros mercados:

“Nuestra historia ha demostrado que centrarse primero en unos pocos mercados y luego expandirse ha funcionado bien. Si bien esta nueva línea de productos para teléfonos inteligentes estará inicialmente disponible en Europa e India, esperamos traer teléfonos inteligentes más asequibles a Norteamérica en el futuro”.

Sin embargo, el comunicado no cierra la posibilidad a un posible lanzamiento fuera de Europa y la India. Pero sin especificar. Es una pena. Incluso aparte del procesador o la tecnología de visualización, el Nord es un teléfono 5G extremadamente atractivo, que ofrece un estilo y un rendimiento de primera a un precio excelente.

Rendimiento de primera a precio de gama media

Aunque el OnePlus Nord tiene un precio de solo 399 euros -lo que equivale a unos USD 450-, incluye muchas características de sus hermanos mayores, los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Para empezar, tiene una pantalla de 90Hz, y soporta carga súper rápida tipo 30T Warp Charge y, por supuesto, conectividad 5G. Todo, impulsado por el potente Qualcomm Snapdragon 765 5G.

Pero eso no es todo, el Nord también incluye un sistema óptico de primera clase. La primera cámara dual para selfies en un dispositivo OnePlus, así como el mismo sensor Sony IMX586 de 48 MP que equipa el OnePlus 8.

Adicionalmente, OnePlus renunció a sus propias aplicaciones de mensajes y llamadas. En cambio, decidió incluir por primera vez las aplicaciones nativas de Android.

Retorno a su filosofía

Tras la presentación del OnePlus 8 Plus de mil dólares, la llegada del Nord es un retorno refrescante a la filosofía da la compañía, resumida en su slogan Never Settle (No te conformes). En un universo de teléfonos 5G extremadamente caros, el Nord podría ser el éxito que OnePlus debería tener. Pero, por desgracia, el único lugar para obtener uno, fuera de Europa y la India probablemente sea eBay.

Tenemos fe que el Nord es una señal de lo que vendrá para los futuros teléfonos OnePlus. Pero seguramente nos queda esperar a que OnePlus acceda a vnderlo en más mercados.

Especificaciones