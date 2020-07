El juego, que revolucionó los títulos multijugador por su permitir los combates multiplataforma, dará un paso más hacia la supremacía total.

Rocket League dejará Steam y pasará a ser free-to-play para mudarse a la tienda de Epic Ganes. Luego de esto ya no podrás descargarlo de Steam. No hay una fecha exacta para la mudanza del juego. Pero debería ser pronto, dado que se anuncia que llegará este verano.

Psyonix, desarrollador del juego aseguró que la experiencia de Rocket League seguirá siendo la misma. Aunque el estudio tiene la intención de retocar los menús principales “para facilitar la exploración del juego“. Asimismo, planean refinar los modos de juego como Torneos y Desafíos, así como introducir la progresión multiplataforma, con lo que podrás mantener tu perfil sin importar en qué hardware estés jugando.

Este movimiento no es nada sorpresivo, ya que Epic Games adquirió Psyonix en 2019. De modo que, cuando Rocket League pase a ser gratuito en los próximos meses, la versión del juego en Steam desaparecerá. Pero, incluso luego de que el juego haga su debut en la Tienda Epic Games, Rocket League en Steam continuará siendo compatible con actualizaciones y nuevas funciones. Lo que sucederá es que los nuevos usuarios ya no podrán descargarlo allí.

“Rocket League se lanzará en Epic Games Store para PC y al mismo tiempo pasará a ser un título gratis. Esta versión del juego será idéntica a la versión que se encuentra en otras plataformas. Y contará con su característico juego multiplataforma en cualquier lugar donde juegues Rocket League. Incluso entre Epic Games Store y Steam. Una vez que Rocket League se pueda jugar gratis, cualquier persona que ya posea Rocket League en cualquier plataforma (incluida Steam) podrá jugar y disfrutar del juego con soporte completo para futuras actualizaciones y características. Sin embargo, la versión de Steam ya no estará disponible para descargar para nuevos jugadores. En pocas palabras, donde sea que juegues ahora (incluido Steam), aún podrás seguir jugándolo en el futuro“.

Esa es una forma bastante razonable de manejar una transición a la Epic Games Store.

Recompensa para los veteranos

Si jugaste Rocket League antes del cambio gratuito, se te otorgará el estado “Legacy”. Esta condición te permitirá acceder a todos los DLC de la marca Rocket League, más de 200 elementos comunes actualizados, algunos productos cosméticos como el “Golden Cosmos Boost”, y más.

Mientras esperamos, si aún no has comprado Rocket League, te has perido de algo muy bueno. Pero considera esperar unas semanas más hasta que pueda descargarlo sin costo alguno.