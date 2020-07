Neuralink podrá transmitir música directamente a tu cerebro, así lo afirmó el propio Elon Musk, quien añadió que el chip cerebral eventualmente conectará directamente el cerebro de sus usuarios con las redes de información,

En un intercambio de Twitter con el científico informático, Austin Howard, Elon Musk, aseguró que el dispositivo de Neuralink podrá transmitir música directamente al cerebro humano. Recordemos que Musk es quien financia el proyecto que está desarrollando una computadora implantada en el cerebro

‘Si implementamos neuralink, ¿podemos escuchar música directamente desde nuestros chips? Gran característica “, publicó Howard en un tuit el domingo al que Musk respondió simplemente:” Sí “.

If we implement neuralink – can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL

— Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020