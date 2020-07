Buscar un hosting para nuestro sitio web puede ser un dolor de cabeza. Y si estás en el proceso de búsqueda de hospedaje para tu página, deberías considerar un VPS. Reseñamos los tres proveedores que tienen los mejores ofrecimientos de ese tipo.

Existen muchos buenos proveedores de servicios de hosting para hospedar sitios web. Pero no todos ofrecen un servidor virtual privado (VPS, por sus siglas en inglés), lo cual es especialmente importante si quieres más opciones de personalización. Con lo que puedes agregar recursos adicionales que no podrías con un hospedaje compartido.

Por tanto decidimos poner manos a la obra y buscar los mejores hosting en México que ofrezcan servidores virtuales privados. Existen muchos, pero reunimos a tres proveedores de servicios de hospedaje VPS que deberías considerar en el momento de iniciar la búsqueda.

¿Cuales son los mejores hosting VPS y por qué debo elegir uno?

Antes de comenzar con la reseña, la principal ventaja de un VPS es que funciona como un servidor IP dedicado, pero cuesta mucho menos. Con un VPS, no tienes que compartir el servidor con otros sitios web. Lo cual es bueno porque abre muchas opciones de personalización. Puedes elegir la configuración, los recursos disponibles y disfrutar de la libertad de tener un sistema operativo aparte.

El VPS también es una mejor opción por razones de seguridad porque la contraseña solo tú la tendrás. Por ejemplo, si tienes un comercio electrónico, cambiar a un hosting tipo VPS puede ayudarte a pasar la prueba de cumplimiento de PCI necesaria para hacer tratos con las principales marcas de tarjetas de crédito.

Adicionalmente, los mejores hosting VPS cuestan un poco menos que un servidor dedicado. Pero no tienes que compartir los recursos con otros sitios. A final, con esto, tendrás un un sitio web más rápido que se clasifica mejor en Google y otros motores de búsqueda.

1) Hostinger

Si es la primera vez que estás buscando un proveedor de hosting, Hostinger es un excelente punto de partida. El servicio es realmente amigable para principiantes y tiene un precio bastante asequible, y es considerado una de las mejores opciones de VPS de hosting en el mercado.

Para empezar, Hostinger proporciona acceso completo a la raíz de. servidor. Esto se traduce en un control completo, protegido por contraseña sobre el servidor. El panel de control es bastante simple de dominar y casi no requiere conocimientos técnicos. Podrás reiniciar o apagar fácilmente los servidores, instalar nuevos scripts web o hacer seguimiento de las estadísticas del servidor. El instalador automático hace todo el trabajo, con cinco plantillas de sistema operativo compatibles: CentOS, Ubuntu, Fedora, Debian y Suse.

Este proveedor de hosting VPS utiliza los más recientes procesadores Intel Xeon, combinados con disco SSD con los terabytes ce espacio necesario para una experiencia sin problemas. Cada servidor tiene 128 GB de RAM, mientras que la velocidad de la red alcanza los 100 MB/s. Gracias a esto, los sitios web tienen tiempos de carga excelentes. Lo que no solo afecta su experiencia en línea, sino que también impulsa sus esfuerzos en SEO.

Los servidores se basan en tecnología en la nube, lo que permite opciones de respaldo y restauración fáciles. La tecnología RAID 10 protege sus datos y aumenta el rendimiento del disco al mismo tiempo. Cada plan de suscripción, incluso el más barato, ofrece una IP dedicada con dos protocolos: IPv4 e IPv6. Esto es importante si desea que su mejor servidor privado virtual se ubique bien en Google.

El soporte de chat está disponible 24/7, independientemente de si tiene una cuenta administrada o no administrada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ni siquiera necesitará contactarlos porque los tutoriales de VPS en el sitio explican todo con gran detalle.

Hostinger VPS ofrece una gran cantidad de excelentes planes de suscripción dependiendo de la cantidad de recursos que necesite. Su plan de alojamiento web barato le proporciona 1 GB de memoria, 20 GB de espacio de almacenamiento y un ancho de banda de 1,000 GB. También existe la opción de comprar el mejor alojamiento de Windows VPS con cuatro núcleos. La garantía de devolución de dinero de 30 días significa que podrá probar el servicio durante todo un mes para ver si se ajusta a sus necesidades.

2) Hostwinds

Hostwinds VPS permite elegir entre cuatro planes de suscripción diferentes, dependiendo de cuánta libertad se quiera. Además de los planes administrados y no administrados, puedes optar por servidores basados ​​en Windows y Linux. El plan de alojamiento VPS administrado ofrece un servicio de monitoreo en tiempo real que asegura que nada le suceda a tu servidor. Si hay un problema técnico, abren automáticamente un ticket de soporte y trabajan en su solución. No necesitas hacer nada.

Este preoveedor de hosting VPS invierte mucho en su protección y la integridad de sus datos. Los respaldos nocturnos son una gran red de seguridad para garantizar la recuperación. Si deseas tener más control sobre tu protección, también puedes crear reglas personalizadas para el firewall que se establece fuera del servidor virtual de Hostwinds. Por lo tanto, lo protege por completo. No depende de la configuración del servidor, lo que lo hace resistente a cualquier falla dentro del servidor. Simplemente creas un conjunto de reglas que funcionen mejor para su tráfico entrante y saliente.

En cuanto a los recursos, el servidor utiliza equilibradores de carga para distribuir el tráfico entrante y optimizar el uso y la velocidad de los recursos. Con el Portal de la nube, podrá personalizar la distribución de su tráfico como mejor te parezca. La velocidad del puerto es de 1 Gbps, que es más que suficiente para la mayoría de los sitios web de hoy. Combinado con unidades de estado sólido, no tendrás que preocuparte por la confiabilidad de su servidor. A diferencia de otros proveedores de VPS en el mercado, el alojamiento web de Hostwinds no le cobra nada por la migración del sitio web. Esto es un gran problema ya que el servicio puede costar hasta un par de cientos de dólares en otros lugares.

Como mencionamos anteriormente, hay muchos planes entre los que puede elegir, pero lo más importante es determinar si vas a necesitar asistencia del servidor o no. Independientemente del plan que elija, obtendrás copias de seguridad en forma de instantáneas que se almacenan en Enterprise Cloud Storage. Curiosamente, estas se pueden convertir en plantillas para la fácil creación de nuevos servidores con configuración personalizada. Solo un par de clics y tendrás un servidor completamente nuevo que sigue sus reglas.

El plan VPS mejor administrado para Linux ofrece 1 GB de RAM, 1 núcleo de CPU y un terabyte de transferencia de datos. El plan de Windows administrado más barato viene con la misma cantidad de recursos.

3) A2 Hosting

Una de las principales ventajas de A2 Hosting es la velocidad excepcional de sus servidores. Afirman ser hasta veinte veces más rápido que la competencia. Como es el caso con otros servidores de gama alta, este también utiliza almacenamiento SSD para proporcionar el mejor rendimiento posible.

A2 Hosting VPS le ofrece tres tipos de planes para elegir: VPS administrado, no administrado y básico. La principal diferencia es cuánto control tiene en su servidor. Con una cuenta administrada, el soporte técnico brinda toda la ayuda que necesitas y puedes realizar los cambios a través de cPanel. Sin embargo, estos servicios de alojamiento VPS no incluyen el acceso a la raíz. La cuenta no administrada, por otro lado, es completamente lo contrario: le dan acceso a la raíz pero no administran el servidor. Finalmente, está la cuenta principal donde obtienes tanto la cuenta administrada con cPanel como el acceso raíz. Es el paquete completo.

Si optas por la cuenta no administrada, aún tendrás el instalador de software de un clic de Webuzo, lo que hace las cosas mucho más fáciles. Los paquetes comienzan con 20 GB de almacenamiento, 2 TB de ancho de banda por segundo y 512 MB de RAM. Si deseas un VPS confiable administrado profesionalmente por HostGuard de A2, tendrás que gastar un poco más. Además de la mayor cantidad de recursos, también obtiene varias actualizaciones de seguridad automáticas y mejoras de estabilidad.

Puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en cualquier momento que desee y no tienes que iniciar sesión para hacerlo. Están disponibles 24/7 por teléfono, correo electrónico o chat en vivo. Por supuesto, si solo está navegando, están más que dispuestos a proporcionarle toda la información necesaria sobre el servicio. Si el mejor plan barato de alojamiento de VPS todavía no es un incentivo suficiente para probar su servicio, la garantía de devolución de dinero podrías impulsarte en la dirección correcta. Pruebe el alojamiento de forma gratuita en los primeros 30 días y cancele en cualquier momento para obtener un reembolso completo. Si cancela más tarde, le reembolsarán el tiempo que no haya utilizado.