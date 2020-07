Apple está pagando USD 25 a los propietarios de iPhone 6, 7 y SE. Aquí te decimos porqué, y cómo es que puedes obtenerlos.

Cómo reclamar los USD 25 que te debe Apple como consecuencia de la resolución de una demanda colectiva por la desaceleración de la batería del iPhone. EL veredicto fue dictado en enero de este año, pero apenas esta semana fue que se permitió a los usuarios beneficiados por esta sentencia la posibilidad de reclamar su dinero.

Según los términos del acuerdo, puedes presentar un reclamo si poseías un iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y / o SE con iOS 10.2.1 o posterior, o un iPhone 7 y 7 Plus con iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017, y este sufrió de una disminución del rendimiento.

No obstante, como estas condiciones son casi imposibles de probar, básicamente cualquier persona que presente un reclamo legal recibirá un pago. Apple ha asignado un máximo de $ 500,000,000 para pagos, lo que significa que están cubiertos unos 20 millones de iPhones.

Cómo reclamar los USD 25 que te debe Apple

Un sitio web lanzado el lunes describe las opciones disponibles para reclamos. Y el proceso es relativamente simple.

Si tienes a la mano iPhone en cuestión, puedes enviar el número de serie del dispositivo en línea.

En cambio, si ya no lo tienes, puedes ingresar su nombre, dirección al momento de la compra y su ID de Apple. Si el sistema no puedes encontrar tu dispositivo, puedes imprimir un formulario y enviar tu reclamo por correo.



También puedes optar por no participar en el acuerdo, que le brinda la posibilidad de demandar a Apple en el futuro por el mismo problema. Adicionalmente, te queda la opción de presentarte en una audiencia de imparcialidad el 4 de diciembre para debatir “los términos del acuerdo”.

Todos los reclamos se recibirán hasta del 6 de octubre de 2020.