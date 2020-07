Estos meses que vienen son un mal momento para comprar una Xbox One o una PlayStation 4. Por lo que, si deseas adquirir un sistema de juegos nuevo antes de que termine 2020, la respuesta es obvia: una Nintendo Switch.

La Nintendo Switch es la consola que compraría en un momento en que las consolas de siguiente generación de Sony y de Microsoft están a la vuelta de la esquina.

Aunque la conversación sobre las consolas de videojuegos en las últimas semanas ha girado en torno a las PlayStation 5 y la Xbox Series X, todavía no se sabe cuándo llegarán ni cuánto costarán. Esta incertidumbre hace menos atractivas a los actuales sistemas de Sony y de Microsoft. Razón por la cual, la Nintendo Switch es la mejor consola en este momento.

Nintendo, por su parte, no muestra intenciones de reemplazar la Switch. Algo comprensible, tomando en cuenta que la compañía suele dejar sus consolas en el mercado por un promedio de 6 años. Y habiendo sido presentada en 2017, significa que el reemplazo de la Switch no llegará antes de 2023. Por eso, hay que conocer dónde comprar una Nintendo Switch.

Por qué la Nintendo Switch es la consola que compraría en este momento

Pero no solo es el tiempo de vida que le queda a la Switch. Nintendo se ha dedicado a publicar una sólida biblioteca de juegos en este sistema. Por ejemplo, solo en la Switch podrás disfrutar de títulos como Splatoons, Zelda: Breath of the Wild -que ya es considerado una clásico (y está a la espera de su secuela). Además, recién se acaba de lanzar el increíblemente popular Animal Crossings: New Horizons. Ni hablar de los juegos de Mario como Mario Kart 8 Deluxe y Mario Odissey.

Y hablando de clásicos, por si fuera poco, gracias a consola virtual de Nintendo tendrás acceso a títulos originales de la NES, la Super Nintendo y la Sega Genesis. Y si todavía te quedan dudas sobre cuando comprar una Nintendo Switch, el momento es ahora.

¿Podríamos esperar una Nintendo Switch Pro?

Pero si todavía te preocupa la siguiente generación, antes de una consola completamente nueva, lo más probable es que Nintendo presente una versión Pro de la Switch. Ya que con el advenimiento de las Xbox Series X y la PlayStation 5, la Switch estaría en una desventaja en especificaciones. Pero esto no es tan relevante, ya que la principal fortaleza de esta consola está en su librería de títulos.

En todos caso, aunque las nuevas Xbox y PlayStation sean superiores técnicamente, no veremos el desarrollo de un sistema completamente nuevo por parte de Nintendo. Más bien, sería el momento para lanzar la mencionada versión Pro de la consola, En el núcleo se mantendría igual, pero se le sumaría soporte para juegos en 4K, un incremento sustancial en la potencia de juegos, una pantalla con mejor resolución, y una batería más grande. Solo por nombrar las mejoras más obvias.

Mientras ese momento llega, si me tengo que comprar una consola de videojuego, sería una Nintendo Switch. Sin pensarlo.