Si bien estamos viviendo una pandemia, en donde el coronavirus nos está obligando a permanecer en el interior de nuestras casas y a mantener distanciamiento físico, según un nuevo informe, Pokémon Go es tendencia. Todavía pueden atraparlos a todos… Pero desde casa.

Sensor Tower, firma analista de aplicaciones móviles, señaló que los jugadores han gastado más en Pokémon Go (alrededor de USD 445 millones) nada más la primera mitad del 2020, que en el mismo período de años anteriores, incluido el primer año del juego, en donde llegó pisando fuerte.

Niantic ha sabido adaptarse a la situación y ha hecho todo lo posible para que el juego sea más fácil de jugar mientras se está en casa. Lo primero que hay que señalar, es que ahora, puedes ganar monedas completando tareas diarias. También, las redadas se pueden hacer de forma remota, mientras que los nuevos eventos se pueden hacer desde la comodidad del sofá.

Blockbuster title @PokemonGoApp from publisher @NianticLabs had its best first half-year ever, generating $445M in H1 2020, and surpassing $3.6B in its first four years since launch: https://t.co/Alh0NyTFyF #pokemongo #mobilegaming #mobilegames pic.twitter.com/82aTscoFmR

— Sensor Tower (@SensorTower) July 6, 2020