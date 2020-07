El primer evento de revelación de la Xbox Series X proporcionará más detalles sobe los títulos que llegarán a la consola de próxima generación de Microsoft en el futuro. Y quizá podríamos llegar a conocer alguno

La revelación final de la Xbox Series X ya tiene fecha y Microsoft finalmente confirmó la fecha para la demostración de juegos para su consola de próxima generación.

Este evento de la Xbox Series X de julio es parte de la serie informativa oficial llamadas Xbox 20/20. Estas tienen como proporcionar información más reciente sobre la consola de próxima generación, Xbox Game Studios, Game Pass y xCloud.

La transmisión iniciará las 9 a.m. (PDT) del 23 de julio. Esta es la primera oportunidad para que los equipos de Xbox Game Studios muestren sus proyectos de próxima generación. Pero ¿qué más tiene el jefe de Xbox, Phil Spencer, para mostrar ese día?

Hardware

Al igual que la PlayStation 5, se conoce casi todo lo que llevará por dentro la Xbox Series X. Pero ¿y la Series S? Es un secreto a voces que Microsoft está desarrollado una versión completamente digital de la siguiente consola.

No obstante, es muy posible que los de Redmond no quieran desviar el foco de atención de los juegos. O bien simplemente necesiten ajustar unos detalles finales. Por lo que no tenemos muchas esperanzas de escuchar sobre Lockhart -nombre código de la consola en cuestión. Microsoft está guardando eso para agosto.

La Xbox Series S podría confundir los mensajes de Microsoft, por lo que la compañía explicará ese mensaje por sí solo el próximo mes.

Juegos de Microsoft Game Studios

Como era de esperarse, entre los expositores estará 343 Industries, quienes ya confirmaron a Halo: Infinite. Este será un título de lanzamiento de la Xbox Series X, por lo que es probable que ocupe una parte importante del evento.

Además, sabemos que World’s Edge está trabajando en Age of Empires IV. Lo que sería la primera vez que se editará un título de la saga directamente para una consola.

Seguramente también tendremos una nueva demostración de Everwild, que se anunció el año pasado. También es probable que veamos el adelanto de un nuevo juego de rol actualmente en desarrollo por Obsidian Entertainment, que se pasó a ser parte de Xbox Game Studios a finales de 2018.

Double Fine está preparando Psychonauts 2. InXile está haciendo lo mismo para Wasteland 3, que se lanzará el 28 de agosto. Pero InXile también está trabajando en un juego de mayor presupuesto en el motor Unreal 5.

Ninja Theory definitivamente mostrará más de Hellblade 2. También, Rare puede tener algo nuevo en las obras también. Pero no esperes nada de The Coalition, que acaba de lanzar Gears 5 en 2019.

Y como no puedes lanzar una nueva cónsola sin un juego de coches, seguramente veremos a Turn 10 con un nuevo juego de Forza.

Juego de terceros para la Xbox Series X

La cita del 23 de julio, tal vez aquí es donde Activision finalmente exhiba el próximo Call of Duty. Tal vez Rockstar traiga Red Dead Redemption 2, tal y como lo hizo con GTA V al evento de PlayStation.

Pero esperaría que Microsoft enfatizara sus servicios. Va a hablar mucho sobre Xbox Game Pass. Por supuesto, cada versión de Xbox Games Studio va a llegar a ese servicio de suscripción.

Pero aquí es donde la estrategia de terceros de Microsoft podría entrar en juego. Espere que Microsoft intente causar un gran revuelo al anunciar un juego anticipado de terceros que llegará a Game Pass poco después del lanzamiento. Cyberpunk 2077 parece un candidato principal.

También parece ser el momento adecuado para que Microsoft hable sobre el futuro de Xbox Gold. Ese servicio comienza a sentirse un poco anticuado. Tal vez es hora de eliminarlo.

Precio de Xbox Series X y fecha de lanzamiento

Uno de los grandes misterios que todavía quedan por resolver sobre las consolas de siguiente generación es cuál será su precio. Microsoft y Sony están en un pulso a ver quién lo dice primero. ¿Aprovechará Microsoft esta oportunidad para la gran revelación? nadie lo sabe.

No obstante, un dato histórico importante es que tanto Microsoft como Sony revelaron los precios de la Xbox One y la PlayStation 4 en junio de 2013. Ya estamos a julio, y seguimos sin esa información para las sucesoras de esas consolas.

Aunque es poco probable que Microsoft comparta esos detalles en esta demostración, sí podríamos esperar la información del precio para agosto. Es entonces cuando Spencer y su equipo expondrán los detalles finales de su estrategia para la Xbox Series X.

Hasta entonces, siga ahorrando.