Instagram se encuentra desarrollando una página en la propia aplicación en la que sugerirá el bloqueo de determinadas cuentas a sus usuarios. La red social, propiedad de Facebook, irá un paso más allá en su interminable tarea por ayudarte a crear una espacio más seguro.

Esta función esta en total sintonía con la misión de la empresa. Aunque a primer instancia parezca incompatible. Y es que, el desarrollo de esta lista de sugerencias cambiará por completo la forma en la que hace sus recomendaciones. En vez de sugerir que sumes cuentas a tu lista, ahora más bien, la App te sugerirá agregarlos a la lista de bloqueados.

Se pudo saber que la elección de los contactos que aparecerán en dicha lista no será determinada por algún algoritmos. Tampoco será al azar. Instagram intercambiará sus datos con Facebook y buscará personas que hayas bloqueado en esa red. Y si los mismos contactos están en tu cuenta de Instagram, estos se incluirán en la lista de sugerencias para bloquear.

#Instagram is working on a page where it'll show the suggested contacts to block 👀

I think this feature will probably be enabled when the integration of #Messenger is completed, we'll find on that page the contacts we have blocked on #Facebook so we can block them here too 🧐 pic.twitter.com/ug2bqR5jn6

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 2, 2020