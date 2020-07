El MBA, es considerado como el programa rey de los postgrados y el que goza de mayor reconocimiento y prestigio internacional. Los alumnos de este tipo de máster salen capacitados con las habilidades y competencias que deben tener los directivos de empresa.

Hoy, gran número de empresas son digitales o tienen presencia digital. Aquellas que aún no se han subido a este sector no tardarán en hacerlo, seguramente para muchas de ellas sea uno de los objetivos prioritarios, después de la situación de confinamiento que estamos viviendo con la pandemia por Covid-19 y la necesidad, tanto de poder teletrabajar como de que nuestros clientes puedan seguir hablando e interactuando con nosotros a través de una web, de las redes sociales, etc

Sin embargo, surge una pregunta ¿es apto el MBA tradicional para preparar a perfiles que van a dirigir empresas digitales o que están llevando a cabo su transformación?

¿Por qué el MBA tradicional no es el patrón establecido para todas las empresas?.

En esta situación de alarma mundial, hay un alto porcentaje de empresas que se plantean seriamente formar a parte de sus trabajadores en competencias digitales. Y un porcentaje de trabajadores que ven la necesidad de formarse por su cuenta en este tipo de habilidades.

Si hace unos meses existía más demanda que oferta de perfiles digitales para cubrir puestos de trabajo, hoy en día esas demandas han subido. El motivo, como decíamos anteriormente, es que con la pandemia hay muchas empresas que, desgraciadamente, tendrán que echar el cierre. Pero otras tantas que han visto la necesidad y ya están demandando este tipo de perfiles para incorporar a sus plantillas. Cosa que hace tres meses ni siquiera se lo habían planteado.

¿Qué es un MBA especializado en empresas digitales?

Los MBA especializados se centran en alguna faceta concreta de la Dirección de Empresas: Recursos Humanos, Emprendimiento, Finanzas, Contabilidad… Y, en el caso de centros como Spain Business School en la especialización en Empresas Digitales.

En el MBAED se tratan, además de los temarios tradicionales de un MBA, temas como los recursos humanos, los aspectos financieros o de administración y temarios legales. Pero adicionalmente, también los temas troncales de marketing digital. Como las redes sociales, el posicionamiento web, la captación y fidelización de los usuarios, las estrategias digitales, la analítica web…

Este tipo de MBAED no debe de realizarse sin el Método del Caso, ya que es sumamente importante que el alumno resuelva situaciones que le pueden surgir en su día a día y que, además, reciba el feedback por parte de los expertos, con todos aquellos aspectos que pueda mejorar.

¿A qué tipo de perfiles está enfocado el MBAED?

Al ser un máster especializado, no tradicional, existen varios perfiles diferenciados.