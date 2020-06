Aunque Apple no ha dicho cuándo estará disponible la versión beta de iOS14 para desarrolladores, acá te decimos cómo puedes obtenerlo en el momento que sea liberada.

Cómo obtener la versión beta de iOS 14 en el momento que se libere la versión de pruebas. Y es que Apple aún no ha anunciado el lanzamiento de iOS 14, ni la versión beta del desarrollador ni la versión beta pública.

Tal cual lo hacemos siempre, recomendamos no instalar esta versión de prueba en tu iPhone de uso principal. Al no ser una versión estable del Sistema Operativo Apple no garantiza el perfecto funcionamiento, ni que esté libre de errores. Por tanto, no arriesgues tu información personal.

Con las principales revisiones anuales de iOS, los desarrolladores generalmente obtienen acceso a la primera versión beta unas semanas antes de la primera versión beta pública, después de lo cual los nuevos lanzamientos públicos y para desarrolladores suelen estar separados por un día.

Cómo obtener la versión beta de iOS 14

Si ya estás registrado en el programa de desarrolladores de Apple solo tienes que ir a developer.apple.com/download. Lo debes hacer usando el dispositivo en el que deseas ejecutar la versión beta de iOS 14.

Descarga el perfil beta, luego abre Configuración> General> Perfil y actívalo.

Si no estas registrado como desarrollador debes hacer lo siguientes pasos, siempre utilizando el dispositivo en el que deseas ejecutar la versión de pruebas.