Seagate presenta la SSD SATA FireCuda 120 , pensando en las consolas y PC de videojuegos que necesitan mayor capacidad y respuesta.

Buenas noticias para los gamers. Seagate presenta la SSD Data FireCuda 120 SATA, diseñada para cumplir las exigencias de los videojuegos, brindando mayor velocidad, durabilidad y capacidad para alcanzar su máximo rendimiento y guardar sus grandes bibliotecas digitales.

La unidad, que tendrá una edición especial para The Last of Us II -ver imagen-, tiene capacidad de hasta 4TB, una interfaz de 6Gb/s y, según la página de Seagate, garantía de hasta 5 años. Dando así, nueva vida a las plataformas de juegos.

Seagate presenta la SSD Data y lleva las plataformas de juego al siguiente nivel

Al formar parte de la línea de almacenamiento para juegos en PC de la compañía, la FireCuda 120 llega y lleva las plataformas de juego al siguiente nivel con una interfaz SATA de 6GB/s y cobra vida con velocidad de lectura/escritura secuencial de hasta 560/540 MB/s ofreciendo así, descargas, instalaciones y multitareas más receptivas.

Oficialmente, esta es la unidad con mayor capacidad de los líderes en soluciones de datos con su volumen de 4TB. La SSD para juegos de mayor capacidad de Seagate, se diseñó especialmente para satisfacer lo más importante al momento de jugar: la durabilidad. De esta manera, brinda tiempo medio entre fallos (MTBF) de 1.8M horas y hasta 5600 de bytes escritos (TBW).

Por si fuera poco, los gamers podrán disfrutar de total tranquilidad el uso de la FireCuda 120 ya que Seagate respalda la unidad con su garantía de 5 años.

Disponibilidad y precio

La SSD FireCuda 120 de Seagate ya está disponible en Estados Unidos con capacidades de hasta 500 GB, 1 TB, 2 TB y 4GB. Siendo esta una más costosa que la otra, con precios alrededor de 104.99 USD hasta 650.99 USD.