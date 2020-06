Los deportes regresaron, pero sin público. Y mientras esperamos que se flexibilicen las medidas de confinamiento para poder disfrutar públicamente de nuestra actividad favorita, verlos por Internet es la siguiente mejor opción.

Las plataformas de streaming más usadas para ver deportes son necesarias ahora que los gobiernos están permitiendo el reinicio de las temporadas deportivas. Pero como el distanciamiento social se mantiene, no es posible reunirse en un bar para ver los partidos.Mucho menos un estadio.

Como es obvio, la primera elección de los usuarios para ver deportes online son las plataformas de streaming oficiales y reconocidas. Por ejemplo…

Las plataformas de streaming más usadas para ver deportes

Dazn es una opción sólida para los fanáticos del boxeo y la acción de MMA, especialmente teniendo en cuenta que no tiene que pagar ninguna tarifa adicional de PPV sobre su costo de suscripción. Sin embargo, su contenido secundario, como el programa diario de MLB, Change Up y algunos otros deportes, como dardos, pesca y gimnasia, no agregan mucho valor.

ESPN+ que es bastante más barata que Danz. Eso, si no terminas pagando por PPV adicionales para una pelea, o tres. El plan Blue de Sling TV cuesta un poco más que Dazn, mientras que el plan combinado Orange & Blue, que añade de vuelta ESPN, cuesta casi el doble.

También está Hulu+ Live TV, que es buen negocio. Sumado que tendrás acceso a su amplia biblioteca de películas y programas de TV. YouTube TV es un poco más caro. Pero también existen planes deportivos en fuboTV. E incluso, PlayStation Vue.

No podemos dejar de mencionar a DirecTV Now, quizá la plataformas con la mayor cantidad de canales deportivos disponibles en la actualidad.

No obstante, y sin ser un secreto para nadie, también existen plataformas gratuitas para ver deportes online. Algunas de dudosa legalidad. Independientemente de esto último es importante tener en cuenta tu privacidad en este tipo de plataformas. Y es que al ser grátis, sus ingresos deben provenir de otra parte.Y por lo general esta “otra parte:” se refiere a tus datos.

¿Cómo proteger tu privacidad al ver deportes en plataformas gratuitas?

Cualquier plataforma que ofrezca un servicio gratuito en Internet, debe obtener sus recursos de otra manera. De lo contrario, no podrá pagar los costos de mantenimiento y de hospedaje, por lo que no podría satisfacer la demanda, o simplemente quedaría fuera del aire. Por lo general, estos sitios obtienen sus recursos del minado de los datos de sus usuarios.

La mejor forma de obtener los datos de un usuarios de internet es mediante la instalación de cookies. Y estas plataformas están llenas de cookies. Po tanto lo primero que debemos garantizar en que no se instalen en nuestro navegador.

Para esto puedes utilizar un bloqueador de anuncios como AdBlock o Gosthery. Ambos pueden ser utilizados como extensiones de tu navegador ya sea Chrome, Safari, Edge o Firefox. En cualquier caso, estos aplicativos bloquean las ventanas emergentes, la reproducción automática de anuncios y la instalación de cookies. Lo cual no te hace invulnerable, ya que todavía los anuncios de pueden activar manualmente, por lo que debes navegar con precaución.

Cómo saltar el cerco geográfico

Por otro lado, te puedes te puedes encontrar con las plataformas de streaming más usadas para ver deportes cuyos contenidos incluyen lo que quieres ver. Pero están bloqueadas en tu región. La solución a este inconveniente es no es tan complicada. Con las instalación de una red virtual privada (VPN, por sus siglas en inglés), podrás configurar el lugar geográfico que registra ti conexión.

Es decir, si el partido de fútbol que quieres ver solo está disponible en Alemania, puedes configurara tu VPN para indicarle al servidor donde está alojada la plataforma de streaming que te estás conectando desde ese país, aunque estés en España. Y listo, podrás disfrutar de tu partido tranquilamente.

Y si te preocupa su seguridad al utilizar una VPN, tranquilo. Las compañías prestadores de este servicio tienden a ofrecer herramientas de seguridad para garantizar la protección de tus datos. Solo asegúrate que una empresa con trayectoria y reconocida.

Por último, ten en cuenta que es poco probable que encuentres una VPN que funcione con todos sus servicios de streaming. Especialmente porque muchos servicios trabajan activamente para detectar y bloquear el uso de VPN. En otras palabras, incluso si tu VPN funciona con su servicio de streaming de video hoy, puede que no lo haga en el futuro.

Asegúrate de elegir una VPN basada en factores más importantes, como seguridad, velocidad y precio.