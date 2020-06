Twitter prueba una nueva función para pensar antes de retuitear

Twitter prueba una nueva función con el objetivo de “promover una discusión informada” y empuja a los usuarios a verificar información antes de compartirla. Todo esto con el fin de ayudar a las personas a ser más conscientes de lo que están compartiendo y los incentiva a crear un ambiente comunicacional más saludable dentro de la plataforma.

La función no impide que un usuario comparta un enlace antes de siquiera abrirlo, sino que le sugiere leerlo y de igual forma les permite hacer clic en el. Hasta ahora, la función está bastante limitada y solo aparece para algunos usuarios de Android en Estados Unidos.

La polarización es una función fundamental integrada a las plataformas sociales, en donde compartir contenido tiende a confirmar los prejuicios existentes. Con esta nueva función, Twitter busca la forma de ralentizar este proceso al instar a los usuarios a hacer una pausa y reflexionar.

Además de esto, en mayo, twitter comenzó a probar un aviso que advierte a los usuarios que están a punto de twittear información potencialmente dañina para otras personas de la plataforma. Haciendo esto, basándose en los algoritmos de la plataforma que reconocen el contenido.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020