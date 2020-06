PlayStation 5 a fondo: Todo lo que tienes que saber

Se acabó la espera, la PlayStation 5 ya es oficial. Sony tomo la delantera, y en una presentación online nos reveló el precio, la fecha de lanzamiento y las configuraciones de su consola de siguiente generación. Esos y otros detalles compartiremos en este análisis de la PlayStation 5.

Aunque poco quedaba por revelarse, todavía habían algunos detalles sin saberse de la PlayStation 5. Por ejemplo, no se conocía ni el precio final, ni las versiones iniciales, ni cuándo será el lanzamiento. Pero ya tenemos las respuestas a casi todas esas interrogantes.

Hasta el día de hoy ya se conocía mucho de la PlayStation 5. La propia Sony se había encargado de revelar que la quinta versión de u consola seguiría incluyendo una unidad de discos óptica, retrocompatibilidad con títulos de la PS4 y PlayStation VR. , A continuación haremos un análisis profundo de los anuncios de Sony. Veremos en detalle las especificaciones confirmadas de la nueva consola.

PlayStation 5 a fondo: Diseño

El misterio más grande en torno a la PlayStation 5 era su apariencia final. Sony sorprendió con un diseño vanguardista, en el que utilizó predominantemente el blanco combinado con un centro en negro y detalles azules en el acabado de su consola. En comparación a la Xbox Series X, la PS5 es mucho, pero mucho más elegante.

PlayStation 5 a fondo: Hardware

Este es quizá lo más conocido de la PlayStation. Aún así, no deja de sorprender la potencia de la PlayStation 5. Y es que Sony agregó algunos detalles que aún no se conocían, como la configuración que tendrá la consola 5 para el día de su lanzamiento. Igualmente se reveló la existencia de dos versiones.

Para el día del lanzamiento de la PS5, Sony tendrá a disposición dos opciones: una PlayStation 5 con unidad de disco Blu-ray Ultra HD, y una edición digital sin unidad óptica. Ellos aseguran que la experiencia de juego será la misma. Y agregan que, al final, tdo dependerá de los gustos de los jugadores.

“Si bien hay algunas diferencias leves en el aspecto de cada modelo, para el diseño general, queríamos ofrecer una consola que sea audaz, impresionante y diferente a cualquier generación anterior de PlayStation.” Dijo Sony en su publicación oficial.

Desde hace varios meses se empezaron a conocer detalles del Hardware, pero lamentablemente en la presentación no hubo ninguna confirmación adicional de lo que ya conocemos.

La PlayStation 5 tendrá 16 GB de memoria GDDR6 y un SSD de 825 GB. Pero, permitirá expandir el almacenamiento gracias a un puerto SSD NVMe. Y aunque no vas a necesitar una unidad propietaria de Sony para aumentar su almacenamiento, hay requisitos específicos que deberá cumplir. Por tanto, todavía no compres un SSD para tu PS5.

Sony también ofrecerá una versión de la PlayStation 5 que contará con unidad óptica. Igualmente será posible la utilización de una unidad externa para jugar juegos de PS4 y almacenar juegos de PS5. Pero al igual que con la Xbox Serie X, deberás tener los juegos de PS5 en el SSD interno antes de que puedan jugarse.

Mark Cerny, arquitecto principal de PlayStation, aseguró durante la presentación que los teraflops por sí solos no son la mejor medida de rendimiento. No es conveniente simplemente comparar losFLOP de la PS4 con las de PS5.

Juegos más importantes confirmados durante el lanzamiento

Sin temor a equivocarnos, más del 90 por ciento de la presentación se dedicó a mostrar los juegos que han sido desarrollados para la consola. La PlayStation 5 no solo representa la entrada de Sony en la novena generación de consolas. También servirá como plataforma para el lanzamiento de su propio estudio, PlayStation Studios.

Sony nos emocionó con una introducción de Grand Theft Auto V. Esto nos hizo creer que GTA VI iba a ser uno de los títulos de lanzamiento de la PS5. Pero no. Y aunque no es la siguiente entrada en la saga, el trato no es para nada despreciable. La nueva consola de Sony contará con una edición ampliada y mejorada de Grand Theft Auto V, la cual será gratuita para los dueños de una PlayStation 5 cuando salga en 2021.

Lo que siguió fue una serie de 23 títulos, entre los que se incluyeron los desarrollados por el nuevo PlayStation Studios, así como juegos de grandes estudios, e incluso títulos de desarrolladores independientes.

Para conocer la lista completa de los juegos confirmados para la PS5, haz clic aquí.

Fecha de lanzamiento y precio

¯\_(ツ)_/¯