¿Qué podemos esperar del WWDC 2020 en línea?

Apple está haciendo hasta lo imposible para traernos una forma completamente nueva de presenciar su Conferencia Mundial de Desarrolladores. Si bien su formato es distinto, su propósito es el mismo. Y ahora nos preguntamos ¿Qué podemos esperar del evento este año?

El WWDC 2020 en línea seguramente será la Conferencia de Desarrolladores de Apple más concurrida, aunque no sea presencial. Por primera vez, la empresa digitaliza todo un evento debido a la situación del coronavirus, y si bien se presenta una nueva entrega, esto sigue siendo lo más cercano que Apple puede llegar regulando un evento tan grande, a nivel mundial.

Este WWDC tiene exactamente los mismos objetivos de siempre, y eso significa que hasta ahora sabemos con certeza de se ejecutará desde el lunes 22 de junio, hasta el viernes 26 y que todo estará en línea. Mientras que, en lugar de estar en el Centro de Convenciones de San José como lo fue en 2019, quizás tenga lugar en una aplicación de desarrollador de Apple.

Sin duda alguna, la empresa aprovechará el nuevo formato para tener una distribución más amplia, especialmente para la presentación inaugural.

El WWDC 2020 en línea y su importante apertura

La presentación del evento siempre es importante, pero toma mucho más protagonismo en esta nueva versión en línea. El discurso de apertura de Tim Cook inicia toda la semana de sesiones para desarrolladores y lo hace al presentar las principales características nuevas de su software de sistemas operativos.

Apple también sabe, que la nota clave para obtener el foco de atención del público es la apertura y por ello, deben presentar lo que los medios quieren ver. Es por eso que obtuvimos un adelanto del Mac Pro en el WWDC del 2019.

Es por esto que Apple decide mostrar Hardwares en la WWDC, pero es muy probable que esta vez veamos mucho más de esto. Si bien es poco probable que la empresa muestre alguno como tal, se espera que toque el tema de los procesadores Intel a los procesadores ARM muy pronto, haciendo que los mismos desarrolladores se beneficien al saber que tipo de cambios vienen.

Un WWDC muy diferente y con muchos secretos

Muchos de los detalles del evento están siendo más secretos de lo habitual, pero ha habido muchos rumores sobre iOs 14 y su compañero estable iPadOS 14. Eso incluye algunas filtraciones sobre lo que probablemente serán estas nuevas actualizaciones.

Según se informa, la actualización de Software lleva por nombre “Azul”, pero Apple está trabajando simultáneamente en lo que llama “Azul + 1”, el cual coincide con la forma en la que trabajó con iOs 13. Independientemente, de la versión en la que aparezcan, hay filtraciones que indican que una o ambas obtendrán ciertas características clave.

Si bien es un WWDC muy diferente y particular, sabemos que obtendremos cosas que se centrarán en Apple y explotarán nuestra atención, además de que su impacto se extenderá más allá de la semana.

Por otra parte, Apple ya debe tener un plan bajo la manga para que los desarrolladores contacten individualmente con el personal del evento, debido a no tendrán el contacto habitual. Todavía no tenemos mucha información al respecto, pero nuestra intuición nos dice que algo bueno va a llegar, aunque llegue de una manera que no todo el mundo acostumbra.