La mayoría de nosotros utilizamos las aplicaciones móviles para prácticamente todo. Esto llevó a que la demanda en el uso de datos móviles esté en máximos históricos. Solo con las redes de alta velocidad, conjuntamente con el despliegue nuevas tecnologías se podrá estar a un paso más adelante.

Porqué la fibra óptica y las redes móviles deben trabajar juntas para mantener el ritmo a las necesidades de conectividad actuales. La gran mayoría de este tráfico no es inalámbrico en absoluto, por lo que las tecnología debe trabajar en conjunto para evitar un colapso en las conexiones.

Hoy en día, el tráfico de Internet es de más de 10 exabytes por mes. Y en aumento. Para mantener el ritmo a esta demanda, las redes móviles no trabajan aisladas. De hecho, cuando la señal de un smartphone llega a la celda más cercana, se transfiere a redes de fibra óptica optimizar el rendimiento. Esto reduce la necesidad de usar un espectro costoso, pero a la vez le permite a las operadoras ofrecer tarifas fibra barata a sus usuarios.

Con una generación de contenido en constante crecimiento, se necesitan todos los anchos de banda posible para mejorar el rendimiento y reducir los costos.

Porqué la fibra óptica y las redes móviles deben trabajar juntas

Hoy en día, una estación base 4G LTE y WiMAX puede ofrecer velocidades de datos sostenidas de 100 Mbps (descarga) y 50 Mbps (carga). Sin embargo, 5G permite navegar en dispositivos móviles a 1.2 Gbps. Esto dará una idea de la escala de datos que se aproxima, Pero por el momento, estas tipo de redes no se ha masificado, no obstante ya comenzó su despliegue masivo.

Las redes de respaldo tradicionales no pueden hacer frente a este incremento en el tráfico. Razón por la cual los operadores móviles deben recurrir a la fibra óptica. Una sola fibra óptica tiene más capacidad que todo el espectro de radio disponible. Por lo que es la opción ideal para las empresas de telecomunicaciones. En muchos casos, particularmente en las ciudades, ya ha habido una gran inversión en redes Fiber To The Premises (FTTP). Lo que significa que la infraestructura ya está allí. Solo hay que utilizarla.

Pero, no se debe subestimar la complejidad y el costo de conectar antenas a la infraestructura de fibra. La demanda de datos móviles suele ser mayor en las zonas urbanas donde el espacio para las torres móviles es limitado. Es por eso que los nuevos enfoques, como los Sistemas de Antena Distribuida (DAS), se están volviendo populares.

Las redes DAS permiten a los operadores montar antenas de radio cerca de sus suscriptores en lugares como luces de la calle, postes de servicios públicos o letreros de calles. Estos están vinculados a través de fibra óptica a los centros de datos.

Fibra óptica mientras más se utilice más se reducen sus costos

Si bien se extienden por distancias cortas, los enlaces de fibra tienen rutas complejas. Recorren curvas cerradas e implican desenterrar carreteras transitadas, lo que requiere el permiso de las autoridades de la ciudad, lo que hace que la instalación requiera mucho tiempo y sea costosa.

Lo bueno, es que en la mayoría de los centros urbanos ya ese paso está adelantando.

En definitiva, el gran aumento en el uso de dispositivos móviles se sumó a las nueva normalidad en la que los hogares se convirtieron en hubs de conexión. Donde se comparte el tráfico para teletrabajo, gaming, entretenimiento, y toda una de dispositivos conectados al Internet de las Cosas.

Lo que hasta hace poco se percibía como una competencia, las redes de fibra y las móviles son complementarias. Estas son dos tecnologías deben usarse juntas para ofrecer el servicio de alta velocidad y alta capacidad que los usuarios de dispositivos móviles hambrientos de datos demandan ahora y en el futuro.