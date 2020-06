Android 11 revela más detalles antes a su lanzamiento

Android 11 actualiza su menú previo a su lanzamiento, lo que algunos propietarios de los Pixel notaron gracias a que pudieron bajar la versión beta del sistema operativo. Ello reveló más detalles sobre la nueva versión de Android.

En un tweet, Mishaal Rahman de XDA Developers dijo que dos usuarios de Pixel 4 XL informaron haber recibido la actualización. Revelando nuevos detalles sobre las características de Android 11. Por ejemplo, las funciones del botón de encendido, tres nuevos tipos de íconos y sugerencias de aplicaciones generadas automáticamente en la pantalla de inicio.

Remember the wild media player in Quick Settings experiment we found in DP1? https://t.co/s01QQNmdYv

It's live in Beta 1 as a Developer Option called "media resumption." pic.twitter.com/CKlbG7wYNh

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020