Aunque HTC redujo su negocio móvil como consecuencia en la caída de sus ventas, recientemente anunció que este año lanzaría su primer teléfono 5G. Y según rumores, llegará en julio.

No es una secreto para nadie todos los inconvenientes que ha tenido HTC los últimos años. En consiguiente, en una forma de ganar la competitividad perdida, la compañía recientemente anunció sus planes de presentar su primer teléfono 5G. Aunque la fecha estimada para la presentación es en julio, poco se sabe sobre los detalles del nuevo dispositivo.

En febrero, si bien fuentes familiarizadas con los planes de HTC revelaron que la compañía lanzará un teléfono inteligente 5G en 2020, no se pudo identificar una ventana de lanzamiento más pequeña. Sin embargo, a juzgar por la información más reciente, se presume que el teléfono inteligente 5G no estará ampliamente disponible.

HTC planea lanzar un teléfono 5G en julio, indican reportes

Chen Boyu, gerente general de la compañía confirma que, introducirán un nuevo teléfono 5G en Taiwán tan pronto como se lancen los servicios 5G en el país. Si bien la fecha de lanzamiento solo se ha manejado mediante rumores, dado que los servicios de alta velocidad 5G debutarán en julio, tendría sentido que HTC estrene el nuevo dispositivo al mismo tiempo.

La información que tenemos proveniente de fuentes confiables sugiere que HTC planea recobrar fuerza en el mercado y obtener ventaja sobre la competencia al lanzar su teléfono inteligente 5G en Taiwán a principios de julio. Lamentablemente no se ha mencionado ningún detalle sobre el hardware del teléfono, por lo que aún no está claro si será un dispositivo insignia o no.

Un teléfono nuevo en junio para esperar pacientemente

Mientras tanto, para calmar las ansias, se espera que HTC lance un teléfono inteligente de rango medio en junio llamado HTC Desire 20 Pro, que se está rumoreando desde hace un buen tiempo.

Es probable, que el teléfono funcione con un procesador Qualcomm Snapdragon 660 o 665, junto con 6 GB de RAM. Hasta ahora, también sabemos que incluirá una configuración de tres cámaras y un sensor de huellas dactilares montado en la parte posterior.