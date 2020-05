La TurboGrafx-16 Mini llegará a Estados Unidos

A pesar de todas las circunstancias que se están viviendo por el COVID-19, Konami ha hecho hasta lo imposible por lanzar al mercado el nuevo TurboGrafx-16 mini y se espera que llegue a Estados Unidos el 22 de mayo.

La TurboGrafx-16 Mini de Konami llegará a Estados Unidos, confirmado. Aunque la versión mini de la clásica consola apareció en brevemente en marzo en tiendas online, la empresa se vio en la obligación de retrasar el lanzamiento después de suspender la fabricación y envíos por la situación del COVID-19.

La arena de consolas retro parece estar liderada por las marcas usuales. Nintendo con sus NES y SNES Classic Edition, PlayStation con su PlayStation Classic, y Sega con su Sega Genesis Mini. Ahora a este panorama se le suma la TurboGrafx-16 mini que hace meses salió en Japón, y ahora está a punto de llegar a América.

La TurboGrafx 16 mini está basada en una consola en la TurboGrafx-16, también conocida como PC Engine. Esta consola fue lanzada en octubre de 1987, y fue la primera de la generación de 16-bit. En Japón, se lanzó para competir con la Famicom, pero el lanzamiento retrasado de los Estados Unidos significó que terminó compitiendo con el Sega Genesis y más tarde con la Super Nintendo.

Y aunque la Genesis y la Super Nintendo opacaron a la TurbiGrafx, esta última sigue teniendo un buen número de fanáticos, Gracias, en gran parte, su biblioteca de juegos clásicos, en los que se incluyen tîtulos como Castlevania: Dracula X, Galaga, Adventure Island y Gradius. Los cuales se incluyen en l versión mini.

La nueva TurboGrafx-16 Mini de Konami incluye 57 juegos

Esta versión mini fue desarrollada por Konami, emulando el hardware original de NEC Home Electronics y llega con 57 juegos, los cuales 25 serán para América y 32 que hasta ahora solo están disponibles en Japón.

Por otra parte, si bien la consola dice ser “mini”, en comparación con el tamaño de los competidores como el NES Classic, no lo es tanto. Pero, de igual forma el concepto se entiede y funciona como una lección de historia, lo que permite a los propietarios volver a visitar los clásicos en un formato accesible.

El panorama actual de la industria de los juegos

Actualmente la crisis sanitaria ha afectado la industria de los juegos. Las convenciones o lanzamientos se han visto pospuestos o reemplazados por eventos virtuales, y los videojuegos se han retrasado. The Outer Worlds de Obsidian Entertainment y The Last of Us de Sony han sido algunos de los videojuegos que se han visto pospuestos por la situación.

Aunque la mayoría de las consolas no se ven afectadas, comprar una durante la pandemia es bastante desafiante.