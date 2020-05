Estudios indican que el eCommerce representará el 17% de todas las ventas tipo B2B para 2023, solo en los Estados Unidos. No obstante, la actual crisis debido al brote del coronavirus ha acentuado la curva de adopción. Si no lo has considerado ya es hora de hacerlo.

Prepara a tu empresa para el futuro con la mejor solución B2B eligiendo la plataforma que más se ajusta a tu empresa. Pero para ello hay que conseguir una solución que pueda integrar transparentemente los sistemas comerciales que tiene con la plataformas virtuales. De modo que pueda ofrecer ahorros en costos y satisfacer las necesidades de sus compradores.

Por tanto, y en conjunto con los expertos de The Standard CIO, hemos creado una guía con los aspectos más importantes a considerar en el momento de encontrar una solución que mejor se adapte a sus necesidades. Lo cual puede ser un sistema ERP (planificación de recursos empresariales) basado en una solución de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés).

Veamos.

Brinda beneficios estratégicos

Los primeros sitios de comercio electrónico B2B fueron vistos como una alternativa de trabajo con clientes existentes. Hoy en día, el comercio electrónico B2B se perfila como un enfoque estratégico para optimizar el servicio con los clientes, la adquisición de nuevos negocios, mayores ingresos y un mejor rendimiento.

Una de las cualidades sobresalientes de una solución SaaS es que las actualizaciones se entregan en la nube para garantizar que su implementación esté siempre a la con los últimas mejoras de la tecnología y pueda crecer con su negocio.

Información en cualquier lugar, en cualquier momento.

Con la implementación de un sistema para potenciar las estrategias B2B, es posible ofrecer a sus clientes un experiencia similar a la del consumidor en su sitio de comercio electrónico. Con información en tiempo real, compras fáciles y opciones de seguimiento. Puede además, vincular su solución SaaS con la información de los procesos de producción, almacenamiento y logística.

Igualmente puede proporcionar toda esta información de inmediato. No es necesario organizar las cargas por lotes ni esperar la entrada manual de datos.

Integración

Puede ir un paso más allá para obtener el beneficio total de su plataforma de comercio electrónico y ofrecer el mejor servicio al cliente posible. La integración con los sistemas de planificación empresarial ERP, ventas y gestión de productos le permitirá sincronizar procesos e información.

Puede automatizar actividades como el seguimiento de pedidos, el control de inventario y las actualizaciones del catálogo de productos. Con una única fuente de información precisa para administrar su negocio, puede mejorar el rendimiento y el servicio al cliente. No todas las soluciones SaaS son iguales. Por lo que es importante confirmar que su elección incluye la integración con todos los principales sistemas empresariales que tiene en implementación.

También debería ofrecer una potente interfaz de programación de aplicaciones (API) para que cualquier requisito personalizado se pueda desarrollar fácilmente, ahora o en el futuro.

Rentabilidad

Las soluciones SaaS para comercio electrónico le ofrecen la capacidad de trabajar bajo modelos de suscripción. No tiene que usar su capital para comprar hardware adicional, y no tendrá costos separados para el mantenimiento. Su suscripción cubrirá su licencia, alojamiento, seguridad, mantenimiento y soporte. Ni siquiera necesita pagar por la capacidad que aún no necesita.

SaaS es escalable y puede crecer con su emprendimiento cuando lo necesite.

Funcionalidad

Las soluciones de comercio electrónico SaaS están alojadas y mantenidas por su proveedor de servicios. Por lo que la mayor parte de sus funcionalidades de comercio electrónico estarán listas para usar 24/7, 365. No necesitarás planificar, diseñar y entregar una plataforma de comercio electrónico a medida. Lo que significa que puedes publicar un sitio para un determinado producto en semanas, en lugar de meses.

Con una interfaz de usuario sencilla y temas predefinidos, ni siquiera necesitarás tener un departamento de TI, o uno marketing.

Mantenimiento

El comercio electrónico SaaS es fácil de mantener. Tu proveedor entregará actualizaciones y mejoras directamente en la nube. Al mismo tiempo, tendrás suficiente tiempo para asegurarte de que los problemas de capacidad instalada no afecten la disponibilidad de su sitio.

Seguridad y cumplimiento

La seguridad en línea, incluido el cumplimiento de la industria de tarjetas de pago (PCI), es esencial. Tu empresa no debe estar expuesta a infracciones de seguridad o ataques de delitos informáticos y la información de sus compradores, incluidos sus datos de pago, debe estar protegida en todo momento.

Dado que la prestación de servicios en línea de forma segura es el negocio principal de tu proveedor de SaaS, puedes estar seguro de que tienen los niveles más altos en protección en línea.

Se debe incluir la seguridad general y el cumplimiento de PCI, especialmente si los datos personales confidenciales se mantienen en sus servidores.