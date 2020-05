Aunque este era un lanza miento esperado, Microsoft no dejó de sorprender con las actualizaciones de hardware dentro de la línea Surface.

Microsoft presentó los nuevos dispositivos de la línea Surface ofreciendo algo para todos los gustos. Entre los anuncios se incluyen las nuevas Surface Book 3, Surface Go 2 y Surface Dock 2. De igual manera Microsoft incluyó en este lanzamiento a los Surface Earbuds, así como unos inesperados Surface Headphones 2.

Los anuncios de las nuevas Surface Book 3, Surface Go 2 y el Surface Dock 2 no fueron inesperados. No obstante, el resto de los gadgets presentados como parte de la línea Surface sí resultó un poco sorprendente. Las Surface Book 3 integran ahora nuevos procesadores Ice Lake Core de décima generación, así como opciones de GPU Nvidia GTX y Quadro RTX de trazado de rayos. Mientras tanto, Surface Go 2 cuenta con chips Intel Core m de octava generación.

Pero ampliar las capacidades de conectividad de esos dispositivos, Microsoft presentó el Surface Dock 3 y el Microsoft USB-C Travel Hub. Sin embargo, la verdadera sorpresa fueron son los Surface Headphones 2. Pero hay más: los Surface Earbuds del año pasado también se renovaron, más un par de teclados nuevos.

Vayamos por parte.

Surface Dock 2 y Microsoft USB-C Travel Hub

Sospechábamos que Microsoft ofrecería un puerto de conectividad, tipo el Surface Dock 2. Esto gracias a una filtración publicada por Dr. Windows, un sitio alemán, el cual adelantó correctamente que la Surface Book 3 se presentaría con un cargador de 125 W. Al final, es de 127W, pero estuvo bastante cerca.

Ahora bien, el Surface Dock 2 ciertamente proveerá suficiente energía para permitir que el Surface Book 3 funcione a máxima capacidad. Los representantes de Microsoft dicen que pasará 199W a la Surface Book 3 y a otros dispositivos. Pero según las especificaciones de Microsoft, aunque el Surface Dock 2 es compatible con las Surface Book 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Laptop 3 y Surface Go 2, no es compatible con modelos Surface más antiguas. Como por ejemplo, la Surface Studio, Surface Hub, Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface Book de primera generación.

A diferencia de la primera generación, la Surface Dock 2 incluye puertos tipo USB-C genéricos, en vez de los miniDisplayPort. Por otro lado, Microsoft ha agregado lo que llama “puertos USB-C habilitados para video”, presumiblemente diseñados con la interfaz DisplayPort en mente. También hay dos puertos USB-A 3.2 (10 Gbps), un Gigabit ethernet, un conector de 3,5 mm y un enganche Kensington.

El cable Surface Connect también es más largo y ahora tiene 80 cm. Desafortunadamente, de adquirir este hub tendrás que invertir en cables USB-C a HDMI, en lugar de los cables miniDP a DisplayPort ya conocidos.

El Surface Dock 2 tiene un precio de USD 260. Unos USD 60 más que la versión original.

A pesar de estar incluido en el anuncio, Microsoft no adelantó mucho sobre el USB-C Travel HUB. Aunque sin duda lo ha diseñado para ofrecer una funcionalidad similar a otros hubs USB-C que ya están en el mercado. Este accesorio tiene un precio de 100 dólares.

Surface Headphones 2 y Surface Earbuds

Inesperadamente Microsoft anunció una actualización de los Surface Headphones, ahora con un precio menor que los Surface Headphones originales, a USD 249.

Esto es una gran noticia, ya que Microsoft parece haber dejado intactas las características positivas del modelo original. Como por ejemplo, la capacidad de subir o bajar la incidencia del ruido ambiental, en 13 niveles diferentes. Así mismo, Microsoft dijo que ha trabajado específicamente para identificar voces humanas y bloquearlas o amplificarlas.

Ahora, dentro de lo que se ha mejorado está la duración de la batería que ha aumentado de 15 a 20 horas. La posibilidad de girar el audífono 180 grados para una mayor comodidad. Además, se ha incluido una nueva opción negro, mientras se sigue ofreciendo el clásico en acabado de platino.

Microsoft empezará la entrega de los Surface Headphones 2 a partir del 12 de mayo.

Dela misma manera, Microsoft anunció que los Surface Earbuds, presentados en octubre pasado, dejarán de costar USD $ 250, y ahora tendrean un valor de 199 dólares. Microsoft lanzó estos auriculares como una excelente forma de escuchar música a través de Spotify, con un rico sonido omnisónico, así como una herramienta de transcripción e incluso traducción para Word, Outlook y otras aplicaciones.

Dos nuevos teclados de Microsoft

Para no dejar escapar nada, Microsoft también presentó dos nuevos combos de mouse y teclado. El Microsoft Ergonomic Desktop (en la imagen), con un precio de USD 89,99, y el Microsoft Bluetooth Desktop tiene un precio de USD 59.99.

Microsoft aseguró que el Microsoft Ergonomic Desktop “reduce la fatiga y ofrece una comodidad y un control excepcionales con un diseño de teclado dividido con un reposamanos acolchado y un mouse ultra preciso con reposapiés acolchado“. El teclado Bluetooth de Microsoft es un “conjunto de teclas de tamaño completo” en un diseño delgado y moderno, acompañado de un “mouse compacto y elegante que cabe cómodamente en la mano“.