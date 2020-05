Consejos para acelerar tu teléfono Android y que dure más

Si no estás preparado para despedirte de tu viejo teléfono Android. Y sientes que a pesar del tiempo y lo lento que trabaja puedes darle un poco más de uso pues estás en lo correcto, pero debes tomar en cuenta unos cuantos consejos.

Consejos para acelerar tu teléfono Android y hacer que dure un poco más con unos simples y sencillos pasos. Con un poco de trabajo puedes hacer que tu lento y antiguo teléfono vuelva y se sienta lo suficientemente fresco como para pasar un poco más de tiempo juntos. Por ello, toma en cuenta estos sencillos consejos para que tu teléfono Android trabaje mejor.

¡Buenas noticias! Y es que, pasos tan sencillos como eliminar la multimedia innecesaria, las apps que no utilices o incluso liberar espacio de la memoria interna y transferirla a una memoría SD o a Google Drive, pueden salvarle la vida al dispositivo.

Consejos para acelerar tu teléfono Android y que no muera en el intento

Así como explicamos anteriormente, es sumamente importante que elimines las aplicaciones y juegos que no utilices. A ver, somos humanos y tendemos a pasar esto por alto y la verdad no importaría si se tiene un dispositivo que cuente con 128GB, pero si tienes uno con una capacidad menor y esta llega a su límite, sería el principal causante de que las otras aplicaciones no funcionen.

Por otra parte, eliminar el exceso de multimedia probablemente sea inútil. También existe la opción de resguardarla en una tarjeta de memoria externa o en Google Drive, si no deseas eliminarla. De esa manera, aún podrás tener acceso a ella sin tener pesado y lento el funcionamiento del teléfono.

También, si su batería está teniendo bajo rendiemiento y no tiende a durar mucho, se recomienda que cambies la configuración de la pantalla de su teléfono. Sí, cuando el dispositivo era nuevo lo configuraste a tu gusto, pero ahora quizás le vendría mejor una nueva configuración para que el teléfono trabaje por más tiempo.

Pasos sencillos como bajar la luz a la pantalla o tener el modo nocturno activado puede hacer que tu teléfono Android dure mucho más y trabaje mejor.

Reinicia tu teléfono por completo regularmente

También deberías considerar reiniciar tu teléfono regularmente. Sí, es posible que no pienses irte a los extremos y reiniciar tu teléfono Android cada cierto tiempo, pero este paso es mágico y hace que tu teléfono libere muchisimo espacio y aumente su velocidad instantaneamente al eliminar aplicaciones atascadas.

Un reinicio semanal hará maravillas con tu teléfono, pero por favor, no olvides hacer un respaldo para no perderlo todo.