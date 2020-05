Luego de que Apple mejoró en 2019 su modelo de 16 pulgadas, nos quedamos con incógnita de cuándo haría lo mismo con la MacBook Pro de 13. Tras meses de rumores y filtraciones, la actualización finalmente llegó.

Apple presentó la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas, igualándola con el modelo insignia de 16 pulgadas que se lanzó el año pasado. Como se esperaba, trae una serie de actualizaciones importantes al portátil profesional más pequeño de Apple, pero aún deja margen para mejorar.

A continuación hacemos un resumen es lo que Apple añadió a la más reciente actualización de la MacBook Pro de 13 pulgadas.

Apple presentó la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas ¿Qué tiene de nuevo?

Procesadores de gama alta más rápidos

Los dos modelos de nivel básico todavía tienen procesadores Intel Core i5 de cuatro núcleos a 1.4GHz de octava generación. Pero Apple agregó los nuevos Intel Core de décima generación i5 e i7 a los modelos más altos para “un rendimiento hasta 2.8 veces más rápido” en comparación con El modelo anterior. Eso no es nada para estornudar.

Sin embargo, es desconcertante que Apple haya cargado las configuraciones más asequibles con chips de última generación.

Mejores gráficos

Las nuevas MacBook Pro 13 no recibieron las tarjetas gráficas AMD Radeon Pro que se encuentran en los modelos de 16 pulgadas. No obstante, sí incluyen mejoras en el rendimiento gráfico. Los modelos de gama alta vienen con cuatro puertos Thunderbolt, y nuevos gráficos Intel Iris Plus integrados. Eso, según Apple representa “un incremento de rendimiento de hasta un 80 por ciento” en comparación a los gráficos Intel Iris Plus 655 anteriores. Esto hace posible que se pueda conectar un Display Pro XDR a 6K. Eso si deberás disponer de uno 5 mil dólares adicionales para el monitor.

Más RAM

Cuando Apple presentó la anterior actulización de la MacBook Pro de 13 pulgadas en 2016 con solo 8 GB de RAM, era lo mínimo necesario para llamarlo una máquina profesional. Casi tres años después, Apple finalmente actualizó su MacBook Pro pequeña. Si bien los dos modelos de entrada aún tienen 8 GB -con opción de 16 GB por USD adicionales, las configuraciones de gama alta comienzan con 16 GB de RAM. Y son configurables a 32 GB de RAM si se suman USD 400 al precio. No es tanto como los 64 GB en el modelo de 16 pulgadas, pero vale la pena.

El doble de almacenamiento

Al igual que el MacBook Air, Apple duplicó el almacenamiento en todos las versiones de MacBook Air 13. por lo que se parte de los 256 GB con los modelos de nivel de entrada y 512 GB con las configuraciones más altas. Y ahora puede aumentar el almacenamiento hasta 4 TB en los modelos superiores, pero no será barato. El disco duro mayor te costará 1,200 adicionales, casi lo mismo que otra MacBook Pro.

Magic Keyboard

Por fin, el MacBook Pro de 13 pulgadas tiene un teclado decente. El teclado de mariposa, que no le gustaba a nadie, era ruidoso y con teclas propensas a atascarse. Pero ya no más. El infame teclado primero desapareció en la MacBook Pro de 16 pulgadas y luego la MacBook Air más reciente.Ahhora Apple hace los mismo para la MacBook Pro de 13 pulgadas, al incluir el Magic Keyboard, con “un mecanismo de tijera refinado con 1 mm de recorrido para una experiencia de escritura sensible, cómoda y silenciosa”. Eso solo es suficiente para justificar la actualización.

Pero ¿Dónde están los otros puertos USB-C en los modelos base?

Consideramos un poco injusto pagar al menos USD 1.799 para obtener cuatro puertos USB-C en el MacBook Pro de 13 pulgadas. Ya que los modelos base solo tienen dos. Y como Apple mantiene el mismo diseño, ambos están del mismo lado, lo que entorpece la conexión de varios accesorios al mismo tiempo.