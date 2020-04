¿Qué es el audio 8D? Lo que hay detrás de esta tendencia

Recientemente ha surgido una nueva tendencia en el mundo del audio. Una “nueva” tecnología de audio 8D que promete hacerte sentir los efectos de la música con tu cerebro y no con tus oídos. Pero ¿qué tan cierto es esto?

Hemos investigado ¿qué es el audio 8D? para conocer lo que hay detrás de esta tendencia que te promete hacerte sentir la música de una manera como nunca antes. Si no conoces de lo que te estamos hablando, entonces escucha esta canción. Pero antes de hacerlo ponte unos audífonos.

Es posible que los resultados te haya sorprendido. No es común que la música escuchada con audífonos de la sensación de estar en medio de un entorno vacío y la música como flotando alrededor. Es un efecto es similar al que se escucha por la calle, con el sonido viniendo de todos lados. Pero en este caso, tienes tus audífonos puestos.

¿Qué es el audio 8D? Nuevas técnicas en la tecnología de siempre

Este “nuevo” audio 8D, para la mayoría de las personas, es una nueva tecnología futurista que le permite recrear la sensación de escuchar música reproducida por altavoces distribuidos a nuestro alrededor. Una especie de experiencia inmersiva y realmente muy sugerente.

Entonces, ¿es esta una nueva tecnología real llamada 8D? No, el audio 8D no existe por varias razones. No obstante, el efecto creado por el audio es real.

¿Cómo es esto posible?

La realidad es que no existe una nueva tecnología, sino una técnica que permita escuchar los sonidos como si estuviera en medio de ella. Esa sensación de música que atraviesa tu cabeza, gracias al uso de auriculares, es el resultado de técnicas de ecualización, panning y efectos combinados.

En resumen, el panning es la capacidad de distribuir el sonido a través de diferentes canales de audio. Pongamos como ejemplo tus audífonos, estos tienen dos canales: izquierdo y derecho. Con el panning es posible desplazar el sonido completamente hacia la izquierda o hacia la derecha, o puede elegir un sonido específico para que lo reproduzca uno u otro lado. Todo esto da como resultado es el llamado audio 8D. Te permite apreciar los sonidos que provienen de diferentes direcciones.

Puedes encontrar en YouTube o Soundcloud este tipo de grabaciones de audio desde la calidad más baja donde el registro simplemente se mueve de izquierda a derecha sin un punto real. O puede encontrar música de alta calidad donde el sonido se encuentra correctamente en una región específica del Espacio 3D y puedes escucharlo claramente a través de tus auriculares.

Nuevos desarrollos

Un “audio 8D” aún más avanzado es el Dolby Atmos, una tecnología desarrollada por Dolby que, en lugar de utilizar canales de audio, utiliza objetos de sonido. Con esta tecnología, el sonido se mueve a tu alrededor en un espacio tridimensional, por lo que sientes que estás dentro de la acción.

Entonces, ¿existe el audio 8D? Sí pero no. Sí, porque existe la capacidad de escuchar sonidos a tu alrededor en un espacio de 360 ​​°; no, porque no es una tecnología nueva y definitivamente no se llama audio 8D, pero podemos llamarlo más adecuadamente sonido espacial o audio 3D.

Si no posee un sistema 7.1 o un sistema compatible con Dolby Atmos, utiliza tus audífonos o no podrá escuchar el efecto.