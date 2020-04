Cómo conectar varios altavoces Bluetooth a un mismo dispositivo

La combinación entre los actuales estándares de conexión Bluetooth y novedosas apps de audio, es posible hacer combinaciones muy interesantes y divertidas entre altavoces inalámbricos.

Conectar varios altavoces Bluetooth a un solo dispositivo te permitirá disfrutar de tu música o podcast de un forma más variada. Incluso podrás compartir tu música, hasta poner reproducir varios audios al mismo tiempo desde un solo dispositivo.

Cómo conectar varios altavoces Bluetooth

Lo primero que debes tener en cuenta es que esto va a depender de las capacidades del dispositivo con el que quieres conectar los altavoces. Hoy en día, varios accesorios se conectan con nuestros teléfonos al mismo tiempo. Por ejemplo, el reloj inteligente, los auriculares y hasta el ordenador pueden estar conectados al mismo tiempo.

Hasta la llegada del estándar Bluetooth 5.0 no era posible transmitir audio a dos altavoces o auriculares, al mismo tiempo utilizando Bluetooth. Pero gracias a esta nueva tecnología ya es posible reproducir audio en dos dispositivos conectados al mismo tiempo. En otras palabras, puedes tener dos de los mejores altavoces bluetooth conectados a Tu teléfono y transmitir audio simultáneamente a la vez. Incluso si estás en habitaciones diferentes.

Hasta puedes transmitir desde dos fuentes de audio diferentes a dos dispositivos de audio diferentes al mismo tiempo. Es decir, dos personas podrían estar escuchando dos piezas de música diferentes, pero transmitiendo desde el mismo teléfono.

Eso sí, para lograr la transmisión múltiple utilizando bluetooth, los dispositivos deben ser compatibles con la versión 5.0 de dicha tecnología.

Conectando varios altavoces Bluetooth en dispositivos Samsung

Desde el lanzamiento del Galaxy S8, Samsung ha incorporado en sus dispositivos de la funcionalidad “Dual Audio“. Esta funciona de forma muy simple: solo conecta los dos altavoces Bluetooth a su teléfono, activa la función Dual Audio y listo. Ya podrás reproducir la música o el podcast que más te gusta a varios destinos al mismo tiempo.

Sin embargo, esto no debería ser una función exclusiva de Samsung. Está habilitado por Bluetooth 5.0 y, con suerte, también aparecerá en los dispositivos de otros fabricantes. Te mostraremos cómo conectar dos altavoces a un teléfono de una manera simple e intuitiva.

Los dos métodos para conectar varios altavoces inalámbricos a un solo dispositivo

A sabiendas que no tienes un dispositivo que realice la conexión con varios altavoces de forma automática, entonces tienes dos opciones. A continuación vamos a explicar dos métodos diferentes que puede aplicar para conectar fácilmente más de un altavoz a tu teléfono inteligente.

Por tanto, y aprovechando que existen apps y funciones propias de los altavoces, lo puedes hacer de forma manual, o como bien dijimos, utilizando una aplicación móvil.

Modo manual

Lo ideal en este método es contar dos de los mejores altavoces Bluetooth de la misma marca, preferiblemente del mismo modelo. Sin embargo, es posible realizar este procedimiento utilizando diferentes diferentes fabricantes. Pero esto último podría aumentar la dificultad de la tarea de conexión.

Activar el Bluetooth en tu dispositivo -asegúrate de activar el modo abierto para que los altavoces lo detecten. Ahora enciende los altavoces, y activa el modo de emparejamiento pulsando el botón de dicha función. Espera a que ambos estén conectados al dispositivo.

Si este método no funciona, debes entonces de utilizar una aplicación móvil. Si bien hay muchos modelos de altavoces Bluetooth que puede emparejar de modo manual, en otros casos no será esto posible. Esto no significa que realizar una conexión múltiple sea imposible.

A continuación explicamos cómo hacerlo.

Utilizando un aplicación móvil

Tal y como Samsung integra la función en sus dispositivos, marcas como Sony, LG y JBL tienen aplicaciones móviles para facilitar la conexión de varios de sus altavoces a un solo dispositivo. No obstante, en la Google Store existen muchas alternativas a “Dual Audio”.

Dependiendo de la aplicación que te hayas descargado, el procedimiento y opciones pueden variar, pero más o menos funciona de la siguiente manera: