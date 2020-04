Cómo elegir la mejor torre para tu PC sin arruinar tu bolsillo

Cuando construimos nuestra propia PC, uno de los primeros elementos que debemos elegir es la torre donde se alojarán todos los componentes. Estas tienen un impacto directo en el rendimiento y el hardware que podremos utilizar.

Saber cómo elegir la mejor torre para tu PC es el primer paso para tener el ordenador de tus sueños. Pero es importante que tengas en cuentas algunas consideraciones para poder elegir el modelo que se ajustará a tus necesidades, y que no te dejará sin presupuesto.

Las torres, o carcasas, vienen en diferentes tamaños y con diferentes diseños que permiten una gran variedad de combinaciones de hardware. Esto es fundamental tenerlo claro, ya que define el tipo de componentes que podremos utilizar. La tarjeta o placa madre, fuente de poder, tipo de refrigeración, puertos de expansión, todo dependerá del modelo que elijamos.

A continuación, hemos creado una guía con las principales consideraciones al momento de elegir una torre para armar tu PC. Idealmente, al final de estos consejos, vas a tener una mejor idea de qué tienes que buscar.

Cómo elegir la mejor torre para tu PC: Tamaño y compatibilidad con la tarjeta madre

Al momento de iniciar el proceso de construir nuestro propio ordenador, debemos tener una idea bastante clara del lugar que va a ocupar. Esto nos ayudará a saber qué tamaño de torre es el que nos conviene. Algo particularmente importante, ya que no hay estándares para su dimensiones, esto definirá el espacio para hardware que nuestro sistema podrá tener.

Adicionalmente, el uso para el cual estará destinado el ordenador definirá el tipo de hardware que vamos a incluir dentro de la torre. Por ejemplo, si vas a armar una PC con potencia gráfica, para gaming o creación multimedia, vas a necesitar una GPU dedicada. A esto también tienes que considerar la refrigeración -de lo que hablaremos más adelante.

En todo caso, no existe un estándar de tamaño, pero es posible separarlos en cuatro grupos principales:

Torre completa (grande)

Torre media (media)

Micro-ATX (pequeño)

Mini-ITX (más pequeño)

Adicionalmente al tamaño, las torres son compatibles con uno, o varios, tipo de tarjetas madre. Siendo los más comunes:

EATX extendido

ATX estándar

MicroATX

Mini-ITX

Cuanto más grande es la torre, es más probable es que pueda admitir varios tipos de tarjeta madre. Algunas torres de tamaño completo permiten la instalación de cualquiera de los cuatro factores de forma comunes de placas madre.

Técnicamente puedes poner una placa base mini-ITX en una torre grande, lo que no tiene sentido, pero no deja de ser posible. Asimismo, en una torre de tamaño pequeño no podrás acomodar una placa base de tamaño grande. Por ejemplo, no puedes instalar una tarjeta madre ATX estándar dentro de una torre mini-ITX.

Amplio volumen para refrigeración

Las torres de ordenadores para juegos suelen tener espacio suficiente para radiadores de refrigeración. Esto te permitirá la instalación de un sistema de enfriamiento. Algo necesario, ya que la acumulación de calor reduce el rendimiento y acorta el tiempo de vida d los componentes del hardware.

Existen varios sistemas de refrigeración. En los últimos tiempos, los circuitos de enfriamiento líquido se han hecho más asequibles y compactos. Pero estos no dejan de necesitar un espacio para la instalación de sus componentes.

Tamaño de la tarjeta gráfica GPU

Otra consideración clave a la hora de elegir la torre es, si vas a incluir una tarjeta gráfica o GPU. Si la PC que quieres armar estará destinada al gaming, o a la creación multimedia, debes contar una. Incluso, aunque no vayas a incluir una al principio, siempre es una mejora que debes tener en cuenta.

Por lo general, las tarjetas de video de gama alta son más largas. Por lo tanto, las tarjetas gráficas más largas pueden causar problemas de compatibilidad si quieres elegir una torre de tamaño pequeño.

Si el tamaño de tu torre no te permite acomodar la tarjeta gráfica, no te preocupes. Siempre vas a poder buscar una alternativa más corta. Incluso existen GPU “mini” disponibles. Tanto Zotac como Gigabyte tienen versiones mini de sus tarjetas gráficas.

Igual esto no debería ser una problema, ya que en la actualidad las tarjetas gráficas, en promedio, se están acortando. Además, cada día existen más opciones de torres de tamaño pequeño, que permiten acomodar tarjetas gráficas largas.

Fuente de poder

Otra de las consideraciones, quizá una de las más importantes a tener en cuenta es asegurarse si la torre viene con una fuente de poder incluida, y si esta es suficiente para alimentar los componentes de tu sistema. La fuente de alimentación es el componente más importante en tu computadora.

Te recomendamos comprar una fuente de alimentación independiente de un fabricante reconocido, independientemente de si la torre viene con una fuente de alimentación o no. Aunque la mayoría de estas unidades que ya vienen con las carcasas son de buena construcción. no son adecuados si est´n armando una computadora de buenas prestaciones. Además, deberá proveer de suficientes conexiones para alimentar todos los componentes del ordenador la computadora.

Material de la Torre

¿Sabías que el material de fabricación de la torre también es factor decisivo en el rendimiento de tu ordenador? Y no solo eso, también es determinante en la durabilidad.

Los tres materiales más comunes para la construcción de cajas son acero, aluminio y acrílico. El acero es el más común, porque es económico y fuerte. El aluminio es más caro que el acero, pero tiene mejor capacidades para la difusión del calor. Esto garantiza una refrigeración más efectiva de la torre, y una mayor vida útil de los componentes.

El acrílico es ideal si planeas un diseño extremo muy personalizado y exhibirlo en un lugar destacado. Eso sí, las torres de este material no enfrían tan bien como el aluminio o el acero. El acrílico es un aislante térmico, lo que significa que no conduce muy bien el calor.

Conectividad del panel frontal

Además de los componentes de hardware internos, ¿Qué vas a necesitar conectar al la PC? Si necesitas puertos USB, o puertos de audio específicos en el panel frontal de su carcasa, asegúrate de verificar las opciones de conectividad que tiene la torra. Hoy en día, hasta las opciones más baratas incluyen desde el último estándar USB hasta el conector de audio de 3.5 mm.

Precio

La combinación de las consideraciones anteriores sobre cómo elegir la mejor torre para tu PC te deja un mundo de posibilidades. Puedes conseguir torres para tu PC desde menos de USD100, hasta monstruos capaces de costar miles.

No obstante, de nada te sirve tener la mejor carcasa del mercado, si los componentes no están a la altura de satisfacer tus necesidades. Si el precio final es determinante, no te preocupes, aquí te dejamos una guía con consejos para comprar la mejor torre de ordenador barata.

Consideraciones finales

Tener el tamaño, configuración de placa base, material y presupuesto seleccionado es un buen comienzo para tomar una decisión de compra adecuada. Pero puedes ir más allá. Adicionalmente, hay otras consideraciones que debes tener en cuenta al seleccionar una torre para tu PC.

Recuerde elegir una torre con espacio adecuado para los componentes. Y si planea enfriar su computadora con agua, piensa en adquirir una torre de tamaño grande porque necesitarás el espacio adicional para el depósito de líquido y el radiador.

Ahora ya sabe todo lo que necesita para seleccionar el caso adecuado para su situación.