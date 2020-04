El podcast está experimentando uno de sus mayores crecimientos desde su nacimiento. Incluso Google está apostando a este género y ha desarrollado su propia aplicación . Entonces ¿Qué esperas para comenzar a grabar? ¿un micrófono? acá te decimos cuáles son los mejores para iniciar un podcast en 2020.

Cuatro tipos de micrófonos que estarán mandando en el 2020 para iniciar tu podcast. La accesibilidad del formato es lo que atrae a tantos oyentes y a creadores. Y si tienes la inquietud de convertirte en un podcaster, una de las herramientas que vas a necesitar es un micrófono. Por ello hemos creado esta lista para encontrar cuatro tipos de micrófono que te ayudarán a empezar.

Ya seas una persona activa que se la pasa en constante movimiento, o bien alguien que le gusta tomarse su tiempo y sentarse a grabar, hay un micrófono para cada situación.

Cuatro tipos de micrófonos que estarán mandando en el 2020 para móviles

Si tu teléfono móvil es tu principal herramienta de trabajo. Si tu agenda no te permite reservar unas horas para grabar tu podcast en un lugar dedicado a ello, lo ideal es que lo grabes directamente en tu teléfono.m en este caso lo ideal ese consigas un micrófono externo para tu móvil.

Los micrófonos para móviles son sin duda el tipo de micrófono más buscado desde hace algunos años atrás. Esto debido al auge que han tenido los teléfonos móviles y las aplicaciones asociadas a ellos. Al momento de elegir un micrófono para tu smartphone, es necesario que conozcas bien cuál es el mejor y cual puede adaptarse a tus necesidades y presupuesto.

Nosotros vamos a nombrarte a continuación los que consideramos los 2 mejores, pero puedes ir a esta web especializada en micrófonos donde hacen una muy buena comparativa de el top 4 de micrófonos para móviles.

Por ello, te recomendamos para iniciar el Rode SmartLav+ es lo que se llama un “micrófono lavalier” El SmartLav+ es conectable a múltiples tipos de teléfonos inteligentes, ya seam iOS y Android. Este mic posee una cápsula omnidireccional, lo que le permite captar el sonido desde cualquier dirección. Aunque estarás un poco limitado por el cable, no debería ser un problema al grabar, porque el cable no es intrusivo y es bastante largo.

El otro micrófono para móviles que te sugerimos es el Shure MV88+. Tiene una calidad de audio impresionante, algo característico para la marca. Es compatible con iOS y Android. Pero además, Shure ofrece una aplicación con la que puedes usar ajustar el ecualizador, los patrones polares, el ancho estéreo e incluso editar, grabar y combinar audio para crear proyectos completos.

El MV88+ en sí mismo se puede ajustar hasta 90 grados con una bisagra, y también puedes girar la cabeza del micrófono para obtener una posición ideal en función de lo que estés haciendo. Esto es muy práctico para usos en los que tienes que apagar tu teléfono o iPad y grabar conversaciones, entrevistas, prácticas de banda, etc. En términos de especificaciones, tiene una resolución de audio de hasta 24 Bit/48 kHz.

Micrófonos para estudio

Si en cambio, tienes acceso a un estudio, vas a grabar con sonido profesional y quieres un micrófono que te dure mucho tiempo, el Shure SM7B es lo que necesitas. Este tiene un diseño compacto y es extremadamente potente. La respuesta a las frecuencias es uniforme y amplia. Su rango dinámico va de los 50 hasta los 20 kHz. Es de tipo dinámico con lo cual no requiere energía externa para funcionar. Su conexión es de tipo XLR.

El Shure SM7B es un excelente micrófono para la reproducción vocal y tiene un gran filtro para ruidos no deseados. Sin embargo, es un micrófono costoso en comparación a sus competidores. Es pesado y no muy práctico a la hora de grabar en el camino.

Micrófonos para la oficina

Pero qué tal si lo que quieres es grabar desde tu propio escritorio en la oficina. En este caso, lo que te conviene es un micrófono compacto, que no ocupe mucho espacio. En tal caso, el Samson Go es para tí. De tipo condenser, el Go ha sido diseñado para facilitar a un grado extremo la grabación. Es básicamente plug and Play.

Claro, no tiene la respuesta dinámica del Shure, pero cubre de los 20 hasta los 18 kHz a 16 bits de resolución. El Go ofrece grabación cardiode, lo que es ideal para el podcasting. Además, su conexión USB lo hace básicamente compatible con cualquier programa de edición que estés utilizando.

En resumen, el Samsung Go es un gran micrófono para grabar en espacios pequeños como los de una oficina. Con un precio difícil de superar.

Micrófonos para streaming

La popularidad del Sur SM7B solo es comparable con la del Blue Yeti. Este micrófono es uno de los más populares entre los YouTubers y Streamers. Si vamos a describir este micrófono con una sola palabra sería eficiencia. En su versión Pro ofrece tecnología triple cápsula, lo que le da una calidad por encima de los típicos micrófonos USB.

Con el Blue Yeti es posible ajustar la ganancia y monitorear gracias a un conector de 3.5 mm para audífonos con volumen ajustable. Otra de las funcionalidades que lo caracterizan es que te permite escoger qué tipo de patrón de grabación vas a utilizar.

Por ejemplo, puedes seleccionar entre tipo cardioide ideal para podcast, ya que te permite grabar el sonido inmediatamente al frente del micrófono. Pero también puedes hacer lo mismo pero utilizando un patrón estéreo, Con el qué registras ambos lados de forma simultánea -esto da la impresión a tus oyentes de estar en la habitación contigo.

Pero además este micrófono te permite grabar de forma omnidireccional, con un rango de 360 grados así como bidireccional registrando los sonidos que vienen del frente y de la parte posterior del micrófono.

El bluetooth es en conclusión, la navaja Suiza de los micrófonos. Sin embargo, debes tomar en cuenta que este es una micrófono muy voluminoso.

Esperamos haberte ayudado en la elección de tu micrófono, si tienes alguna duda, haz clic acá para conseguir información más completa.