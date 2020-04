Sony reveló el control de la PlayStation 5, denominado DualSense

Con un diseño radicalmente diferente, pero que mantiene la esencia de los DualShock, el nuevo mando de la PlayStation 5

Sony reveló el control de la PlayStation 5 al que denominó DualSense. en una publicación del blog de PlayStation la compañía japonesa confirmó el diseño final del mando de su consola de siguiente generación.

El gigante japonés también confirmó que ya está despachando a los desarrolladores el nuevo control para que puedan integrar en sus juegos las nuevas características.

Sony reveló el control de la PlayStation 5: nuevas funcionalidades

Hideaki Nishino, vicepresidente de panificación de plataforma, autor de la publicación en el blog de PlayStation dijo que el nuevo enfoque derivó de la retroalimentación que tuvieron con los desarrolladores. En consecuencia el nuevo mando DualSense “ahora adopta retroalimentación háptica para Añadir una poderosa variedad de sensaciones mientras se juega”.

Adicionalmente tal como ya habíamos dicho son incorporó en el nuevo control gatillos adaptativo en los botones R2 y L2. Esto significa que es posible sentir la tensión de las acciones, “cómo cuando se dispara un arco y flecha”.

Cambios evidentes en diseño y funciones

Otro de los cambios más evidentes que Sony ha hecho en su nuevo control, es la utilización de un acabado en dos tonos. Esta es la primera vez que Sony presenta un mando original en dos tonos desde el lanzamiento de la PlayStation en 1994.

Además del obvio cambio en el diseño, el nuevo DualSense se diferencia del DualShock 4 en otras cosas. Por ejemplo ya no cuenta con el botón de “Compartir”. No obstante esta característica no se ha eliminado, más bien ha evolucionado en un nuevo botón al que han denominado “Crear”. Para Sony esta nueva funcionalidad está destinada a permitirle a los gamers la “creación de contenido épico para compartir con el mundo”. Aunque se reservaron detalles más específicos para el momento más cercano al lanzamiento de la PlayStation 5.

Otro de los cambios en el DualSense, con respecto al DualShock 4, es la posición de los detalles lumínicos. Ahora están colocados a cada lado del touchpad integrado en el DualSense. El nuevo DualSense ahora integra un conjunto de micrófonos, para permitirle a los jugadores hablar con sus amigos sin la necesidad de auriculares.