Con tantas amenazas, que aumentan cada día, es poco menos que imposible garantizar plenamente nuestra seguridad mientras navegamos en Internet. La utilización de una VPN puede aumentar nuestras defensas ante los el malware que está escondido en la Web.

Navega tranquilamente en Windows utilizando una VPN. Y es que con las amenazas en línea siendo cada más inteligentes, nuestros datos personales están cada vez más expuestos a los ciberdelicuentes. Una de las formas más efectivas de mejorar la seguridad mientras estamos en Intenet es usar una VPN, es decir, una red privada virtual.

Una red privada virtual (VPN) es la mejor opción para asegurar que tu proveedor de servicios (ISP) o cualquier otra persona externa pueda ver tu actividad en Internet. Es decir, la VPN asegura tu sesión web, manteniendo el intercambio de información seguro y privado. Esto significa que nuestras transacciones financieras y cualquier información personal en línea estarán protegidas, en todas las situaciones.

Navega tranquilamente en Windows utilizando una VPN

77% de las computadoras de escritorio en todo el mundo utilizan Windows, esto significa que es el objetivo preferida por los ciberdeliencuentes. Los ataques de malware en Windows aumentan en promedio un 3o% año tras año. Por lo que la utilización de herramientas de protección en Windows como una VPN no debe considerarse como una opción, sino más bien como una necesidad.

Una VPN en Windows crea un “túnel” encriptado virtual entre su dispositivo y el servidor. Esto hace que su actividad web no esté abierta para nadie, sin importar cuán inteligente sea la persona que espía o la tecnología. Estos protocolos cifran los datos cuando se transmiten a través del túnel o ruta VPN. Estos datos cifrados se entregan a través de un paquete que llega con éxito al nodo de destino. Una vez que alcanza la marca, el paquete se descifra nuevamente a su estado original.

Las VPN son utilizadas para una navegación en línea segura y protegida. Estas herramientas hacen imposible rastrear la información que se intercambia durante una sesión en Internet. Existes muchas opciones para instalar una VPN en Windows. Solo debes elegir el tipo y el protocolo de conexión.

Tipos de VPN y protocolos disponibles

Existen dos tipos de VPN, de “acceso remoto” y de “sitio a sitio”. Por un lado, las VPN de acceso remoto permite que los usuarios comerciales y los usuarios domésticos se conecten de forma remota a una red privada. Accediendo de forma remota a sus servicios y recursos.

Este tipo de conexión es altamente eficaz mientras viajas. Ya que es posible que necesites acceder a información confidencial, mientras te conectas a Internet a través de redes públicas o una Wi-Fi no segura. Además, en todos los países existe algún tipo de restricción o bloqueo a recursos en Internet. Con el uso de VPN de “acceso remoto” se puede superar restricciones digitales regionales.

En cambio, las VPN tipo conexión de “sitio a sitio” están destinadas a empresas que necesitan proteger su información confidencial punto a punto. Solo cuando la autenticación es confirmada tanto por el emisor como por el receptor, los dos routers comienzan a funcionar.

También conocida de router a router, esta VPN conecta de forma segura una ubicación con la otra. Es decir, cuando un usuario autorizado accede a la red desde una ubicación externa, se hace con la ayuda de una VPN basada en Intranet. Mientras que, una VPN basada en Extranet, es necesaria cuando las compañías usan “Sitio a sitio” para conectarse a la oficina de otra compañía.

¿Cómo se configura una VPN en Windows?

Configurar una VPN en Windows para su uso es una excelente manera de reducir la preocupación por la seguridad mientras navega por la Web. Algunos de los mejores servicios disponibles en el mercado están en Internet, spero pudieras probar Surfshark para Windows..

Windows integra con dos asistentes para la configuración de una VPN. Puedes acceder a través del Panel de control del sistema, pero también lo puedes hacer a través del menú Configuración.

Utilizar el panel de búsqueda de Windows te ayudará a llegar al asistente de configuración de VPN. Si estás ejecutando Windows 10, es conveniente que configures la VPN a través del método del Panel de control.

Simplemente siga los pasos mencionados a continuación:

Ve a la barra de búsqueda del sistema en la barra de tareas y escribe “vpn”.

Inicia el menú VPN a través del panel de control.

Una vez que hayas alcanzado la pantalla VPN en Configuración, haz clic en “Agregar una conexión VPN”.

Ingresa los detalles para conectarse que te indica tu proveedor de VPN. Seleccione Windows (incorporado). Cambia de “Tipo de VPN” a Automático. “Tipo de información de inicio de sesión” a Nombre de usuario y contraseña.

Completa el “Nombre de la conexión” y el “Nombre o dirección del servidor”.

Ingresa tu nombre de usuario y contraseña.

Haz clic en Guardar y sal de Configuración.

Ve a tu Wi-Fi en la barra de tareas y selecciona la conexión VPN recién creada.

Una vez seleccionada, la VPN comenzará a ejecutarse.

Nota: Si deseas utilizar el protocolo IKEv2, después de realizar esta configuración, deberás instalar un certificado raíz que te daea tu proveedor de VPN.

Consejo final

Si no utilizas un servicio de VPN en Windows, no tienes forma de garantizar la privacidad de tu conexión a internet, exponiéndote a robos de información, espionaje, etc. Un servicio de VPN garantiza la máxima privacidad, incluso con la configuración más simple.